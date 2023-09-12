Как минимум три рынка модернизируют в Астане

Глава столичного департамента торговли и защиты прав потребителей Нургали Егембердиев в Службе коммуникаций Астаны рассказал о работе по модернизации столичных рынков, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у спикера, какая работа проводится по модернизации рынков в Астане.

В ответ Нургали Егембердиев сообщил, что работа по переводу рынков на новый формат проводится согласно утвержденному плану.

"В Астане до 2025 года планируется модернизировать в совмещенные торговые помещения три рынка. Мы эти работы начали – в 2023 году заниматься будем подготовкой документов совместно с владельцами рынков, в 2024-2025 годы – строительство, и до 2025 года – сдача в эксплуатацию новых рынков, отвечающих современным требованиям. То есть до 2025 года у нас план – модернизировать эти три рынка", – отметил он.

Глава департамента отметил, что на модернизацию рынков заложено более 29 млрд тенге.

"Мы координируем работу по исполнению дорожной карты по модернизации рынков до 2025 года. Общая сумма проекта по Астане составила 29,4 млрд тенге, модернизации подлежат три рынка: "Шанхай", "Алтай" и "Ұлжан". Срок завершения модернизации – конец 2025 года", – добавил он.

Как сообщили в пресс-службе РСК, в Астане имеются девять специализированных рынков, из которых рынок "Алаш" на сегодня является объектом современного формата торговли, остальные восемь рынков планируют перейти на современный формат торговли в течение трех-пяти лет, в том числе: "Он-Олжа", "ТПК Нур", "Мереке-Магнит", "Эталон", "Шарын", "Сапа", "Коктал".

Также специализированный рынок "Шарын" планирует модернизацию в два этапа со сроком завершения в 2024 году. Сейчас начато строительство складских помещений общей площадью порядка 2500 кв. м.

Напомним, летом премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы работы крупнейшего торгового рынка республики – "Алтын Орды".

Тогда отмечалось, что на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции.

Также увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.

В связи с этим для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен было поручено организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.

А в августе сотрудники ДГД по Алматинской области в результате хронометражного обследования выявили новые нарушения на рынке "Алтын Орда".