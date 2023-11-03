Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов

Опубликовано:

Пара сидит на диване
Развод. Иллюстративное фото: pexels.com

Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел, передает Ranking.kz.

Тем не менее в целом по стране по сравнению с прошлым годом разводов стало меньше. Впрочем, как и новых браков.

Так, по итогам первого полугодия 2023 года в стране зарегистрировали брак 53,8 тыс. пар. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на заметные 16,7% за год, до 35,5 тыс., а в селах, напротив, выросло сразу на 47,4%, до 18,4 тыс.

Количество разводов за шесть месяцев составило 8,2 тыс. – на 9% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 14,8% за год, до 6 тыс., в селах – выросло на 12,6%, до 2,1 тыс.

В региональном разрезе больше всего браков пришлось на Алматы: 5,7 тыс., что на 19,7% меньше, чем годом ранее.

В тройку самых "новобрачных" также вошли Туркестанская область (5,5 тыс. браков, минус 8,3% за год) и Астана (4,7 тыс. браков, минус 6,2%). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области: 663.

По количеству зарегистрированных разводов лидировал тот же Алматы: 1,1 тыс. – на 10,4% меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров по разводам также оказались Астана (734 развода) и Карагандинская область (723). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую область – 102 случая.

При этом, по данным аналитиков ресурса Wisevoter, Казахстан по количеству разводов оказался на 16-м месте из 114 стран мира. В 2022 году в РК, по данным портала, коэффициент разводимости составлял 2,5 на 1000 человек.

Выше РК в рейтинге оказались Россия (3-е место, 3,9 на 1000 человек), Молдова (4-е место, 3,8 на 1000 человек), Беларусь (5-е место, 3,7 на 1000 человек) и Украина (9-е место, 2,9 на 1000 человек).

Меньше разводов было зафиксировано в Кыргызстане (1,8 на 1000 человек), Азербайджане (1,7 на 1000 человек), Армении (1,1 на 1000 человек), Узбекистане (1,1 на 1000 человек).

В целом же больше всего разводов зарегистрировали на Мальдивах, а меньше всего – во Вьетнаме, Шри-Ланке и Перу.

Напомним, в феврале этого года эксперты Центра изучения института семьи провели опрос, который показал, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности. При этом популярность гражданских браков стала расти.

Также в ходе опроса казахстанцы рассказали, из-за чего принимают решение расторгнуть брак. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

При этом, согласно статистике, количество заключенных союзов в 2021 году превысило число браков в 2020 году на 8,9 процентов. Однако в первой половине 2022 года данный показатель в городах снизился.

Также мы писали, что в сентябре прошлого года в Казахстане сократили сроки регистрации брака – теперь казахстанцы могут расписаться на 15-й день после подачи заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043906-kazahstan-voshel-v-top-20-stran-mira-po-kolichestvu-razvodov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.