Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов

Аналитики подсчитали количество браков и разводов по Казахстану. Оказалось, что по итогам первого полугодия 2023 года в стране стали чаще разводиться жители сел, передает Ranking.kz.

Тем не менее в целом по стране по сравнению с прошлым годом разводов стало меньше. Впрочем, как и новых браков.

Так, по итогам первого полугодия 2023 года в стране зарегистрировали брак 53,8 тыс. пар. Это на 2,2% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на заметные 16,7% за год, до 35,5 тыс., а в селах, напротив, выросло сразу на 47,4%, до 18,4 тыс.

Количество разводов за шесть месяцев составило 8,2 тыс. – на 9% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 14,8% за год, до 6 тыс., в селах – выросло на 12,6%, до 2,1 тыс.

В региональном разрезе больше всего браков пришлось на Алматы: 5,7 тыс., что на 19,7% меньше, чем годом ранее.

В тройку самых "новобрачных" также вошли Туркестанская область (5,5 тыс. браков, минус 8,3% за год) и Астана (4,7 тыс. браков, минус 6,2%). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области: 663.

По количеству зарегистрированных разводов лидировал тот же Алматы: 1,1 тыс. – на 10,4% меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров по разводам также оказались Астана (734 развода) и Карагандинская область (723). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую область – 102 случая.

При этом, по данным аналитиков ресурса Wisevoter, Казахстан по количеству разводов оказался на 16-м месте из 114 стран мира. В 2022 году в РК, по данным портала, коэффициент разводимости составлял 2,5 на 1000 человек.

Выше РК в рейтинге оказались Россия (3-е место, 3,9 на 1000 человек), Молдова (4-е место, 3,8 на 1000 человек), Беларусь (5-е место, 3,7 на 1000 человек) и Украина (9-е место, 2,9 на 1000 человек).

Меньше разводов было зафиксировано в Кыргызстане (1,8 на 1000 человек), Азербайджане (1,7 на 1000 человек), Армении (1,1 на 1000 человек), Узбекистане (1,1 на 1000 человек).

В целом же больше всего разводов зарегистрировали на Мальдивах, а меньше всего – во Вьетнаме, Шри-Ланке и Перу.

Напомним, в феврале этого года эксперты Центра изучения института семьи провели опрос, который показал, что в казахстанских городах снижается коэффициент брачности. При этом популярность гражданских браков стала расти.

Также в ходе опроса казахстанцы рассказали, из-за чего принимают решение расторгнуть брак. Среди главных причин разводов значатся алкоголизм и наркомания, насилие в семье, измены, увлечение азартными играми, а также нетрадиционная сексуальная ориентация.

При этом, согласно статистике, количество заключенных союзов в 2021 году превысило число браков в 2020 году на 8,9 процентов. Однако в первой половине 2022 года данный показатель в городах снизился.

Также мы писали, что в сентябре прошлого года в Казахстане сократили сроки регистрации брака – теперь казахстанцы могут расписаться на 15-й день после подачи заявления.