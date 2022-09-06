Свадьба. Фото: pexels.com

Сроки регистрации брака сократили в Казахстане. Об этом рассказала во время брифинга на площадке РСК заместитель руководителя Департамента юстиции города Алматы, уполномоченная по этике Зауреш Сатхожина, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила спикер, теперь казахстанцы могут расписаться на 15-й день после подачи заявления.

"Расписаться теперь можно на 15-й день, который начинает исчисляться со следующего рабочего дня после подачи заявления о заключении брака. Ранее нужно было ждать 30 календарных дней", - говорит Сатхожина.

При этом, отмечается, что алматинцы стали чаще заключать браки в этом году по сравнению с прошлым. По словам спикера, только за 8 месяцев этого года в Алматы зарегистрировано 19 367 записей актов о заключении брака.

В Департаменте юстиции подчеркнули, что вступать в законный брак горожане стали чаще. Но и разводов стало не меньше - с начала года уже 2608 расторжений брака, что выше, чем в прошлом году - 1870.

Напомним, о возможности сокращения сроков регистрации брака говорилось ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986372-sroki-registratsii-braka-sokratili-v-kazahstane/