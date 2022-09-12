Казахстанцы стали реже заключать браки

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Аналитики подсчитали, сколько браков было заключено по Казахстану в первой половине 2022 года, и сделали вывод, что по сравнению с прошлым годом жениться жители республики стали значительно реже.

За январь-июнь 2022 года в Казахстане в официальный брак вступили 55,1 тыс. пар, что на 15,2% меньше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.

По данным экспертов, в городах количество браков сократилось на 5% за год – до 42,6 тыс., а в селах – сразу на 38,1% – до 12,5 тыс.

Также статистика показывает, что число разводов за первое полугодие 2022 года составило 9 тыс. – это на 5% меньше, чем в прошлом году. В городах этот показатель упал на 3,1% за год (7,1 тыс. пар), в селах – на 11,8% (1,9 тыс. пар).

Говоря об отдельных регионах страны, чаще всего казахстанцы женились:

в Алматы – 7,1 тыс. пар (на 14,7% меньше, чем годом ранее);

в Туркестанской области – 6 тыс. пар (на 16,9% меньше);

в Алматинской области – 5,6 тыс. пар (на 17,1% меньше).

Отмечается, что меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 1,5 тыс. пар, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, "лидерами" по количеству разводов стали Алматы (1,2 тыс.), Алматинская (1 тыс.) и Карагандинская (937) области. Меньше всего разводов пришлось на Кызылординскую область – всего 201 случай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987288-kazahstantsy-stali-rezhe-zaklyuchat-braki/