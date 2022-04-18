Казахстанцы стали чаще вступать в брак

Свадьба. Фото: pexels.com

Жители Казахстана стали чаще вступать в брак. Так, количество заключенных союзов в 2021 году превысило число браков в 2020 году на 8,9 процентов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается на портале Бюро национальной статистики, в 2021 году официально было зарегистрировано 140,3 тыс. браков.

Чаще всего женились жители Нур-Султана - 10,10 на 1000 человек, алматинцы - 9,40 - на 1000 человек, а также жители Атырауской области - 7,86 на 1000 человек.

Меньше всего браков зарегистрировано в Костанайской области - 6,24 на 1000 человек.

"Средний возраст вступивших в первый брак среди мужчин составляет 27,9 лет, у женщин – 25,2 лет. Кроме того, в 2021 году заключить повторный союз решили 25,2 тысяч мужчин и вышли замуж повторно 22,4 тысяч женщин", - говорится в сообщении Бюро.

Между тем одним из популярных месяцев для свадьбы казахстанцы выбирали март наряду с июлем и сентябрем. В марте прошлого года связали себя узами брака более 12 тысяч пар.

Помимо того, 70,9% браков, заключенных в прошлом году, были зарегистрированы среди городских жителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что казахстанцы подали около 800 заявлений на регистрацию брака в "зеркальную" дату 22 февраля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965515-kazahstantsy-stali-chasche-vstupat-v-brak/