О сборе отпечатков пальцев с 2024 года напомнили казахстанцам

Алматинский департамент полиции напомнил гражданам об обязательной дактилоскопической регистрации с 1 января 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

В пресс-службе ДП Алматы напомнили об обязательной дактилоскопической регистрации с 1 января 2024 года.

"Снятие отпечатков пальцев граждан будет проводиться в районных филиалах НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" (ЦОН) при оформлении удостоверений личности и паспортов граждан РК, а также видов на жительство иностранца в РК и удостоверений лица без гражданства", – говорится в сообщении в Instagram.

Дети от 12 до 16 лет проходят процедуру на добровольной основе. Сама регистрация, как отмечается, улучшит систему безопасности и позволит исключить незаконное документирование.

Кроме того, процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее.

Если гражданин Казахстана, иностранец или лицо без гражданства откажутся от дактилоскопической регистрации, это повлечет административную ответственность по статье 443-1 КоАП.

Введение дактилоскопии в Казахстане

Напомним, что закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Но в январе 2021 года в МВД сообщили, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

В конце декабря прошлого года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В марте текущего года МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных. В ведомстве также объяснили, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев в центрах обслуживания населения.

В начале октября в МВД высказывались о возможных штрафах за отказ от всеобщей дактилоскопии.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что дактилоскопическая информация – это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.

Что еще необходимо знать о всеобщей дактилоскопии в Казахстане можно прочитать здесь.