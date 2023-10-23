Трясущийся автобус с трещиной на полу в Актобе возмутил казахстанцев (видео)

В соцсетях появилось видео с трясущимся при движении автобусом. В кадр также попал пол с огромной трещиной. На ролик отреагировали в управлении транспорта региона, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-паблик Aqtobe_sergek. Судя по кадру, автобус сильно трясется во время движения, тем самым пугая пассажиров. Также в ролике можно увидеть огромную трещину поперек транспорта.

В описании к видео говорится, что маршрутный автобус направления "Актобе – Хромтау".

"Такие автобусы должны были утилизировать, а не возить людей, подвергая риску их жизни и здоровье", – отмечается в публикации.

Казахстанцы в комментариях возмутились увиденному.

"Ужас, как выпускают такие автобусы на линию?", "Как так можно рисковать жизнями людей", "Пешком безопаснее", "Какие дороги, такие и автобусы", – пишут пользователи соцсети.

На ролик в комментариях отреагировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области.

"Перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут "Актобе – Хромтау» является ТОО "КЕРУЕН". По данному заявлению перевозчику ТОО "КЕРУЕН" дано поручение принять соответствующие меры", – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Карагандинской области на трассе "Алматы – Екатеринбург" из-за ветра перевернулся пассажирский автобус.

Также летом житель Алматы Аюп Бейбi поделился в соцсетях необычной фотографией: молодой человек взобрался на крышу одного из автобусов, которые стоят недалеко от города на так называемом "кладбище автобусов".

"Кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

Позже в бывшем министерстве индустрии и инфраструктурного развития также прокомментировали ситуацию с тремя сотнями автобусами в пригороде Алматы.

"Они не были новыми, они были изношенными, использованы акиматом города Алматы, которым принято решение о передаче на баланс акимата Алматинской области. Просьба предоставить правильную информацию", – сообщили тогда в ведомстве.

В августе руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев ответил на вопрос, почему в городе несколько сотен автобусов оказались брошенными.

"На стоянке находятся 823 автобуса, из них 651 – это ранее эксплуатировала компания "GreenBus" на основании доверительного управления. Автобусы 2010-2013 годов выпуска, из-за большого износа восстановлению они не подлежат.

А 157 автобусов мы передали на баланс Алматинской области. 15 единиц – ЛиАЗы – они стоят на ответхранении, закупаются запасные части, и планируем в текущем году их отремонтировать", – рассказал Телибаев.