Что будет с "кладбищем автобусов", найденным под Алматы, объяснил глава МИИР

Марат Карабаев. Фото: primeminister.kz

Глава МИИР Марат Карабаев в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с тремя сотнями автобусами в пригороде Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы списали почти новые автобусы, тогда как в городе наблюдается острая нехватка общественного транспорта.

В связи с этим они поинтересовались, нельзя ли было эти же автобусы, не списывая, направить в регионы.

"Об этом и речь. Вы читали комментарий акимата города? Если не читали, там есть комментарий. Прописано, что данные автобусы передаются акимату Алматинской области.

Они не были новыми, они были изношенными, использованы акиматом города Алматы, которым принято решение о передаче на баланс акимата Алматинской области. Просьба предоставить правильную информацию", – заявил глава МИИР.

Напомним, ранее житель Алматы Аюп Бейбi поделился необычной фотографией на крыше автобуса, который находился на так называемом кладбище. Молодой человек удивился, зачем списывать почти новые автобусы, если в городе наблюдается острая нехватка общественного транспорта.

Тем не менее в пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в 2022 году было принято решение о передаче дизельных автобусов на баланс акимата Алматинской области. По данным ТОО, этот шаг позволит Алматинской области значительно улучшить вопрос общественного транспорта.

При этом отмечалось, что для экологизации общественного транспорта акимат города Алматы решил приобрести 600 единиц газовых автобусов. Поставить 100 единиц автобусов планируют до конца июля, а по оставшимся 500 единицам – до конца года.

В целом же "кладбище автобусов" под Алматы общественники обнаружили в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что автобусы ЛиАЗ российского производства будут отремонтированы. Их обещали привести в порядок и вывести на линию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028383-chto-budet-s-kladbischem-avtobusov-naydennym-pod-almaty-obyasnil-glava-miir/