Салют в честь Дня Республики запустят на площади в Алматы

В Алматы 25 октября в честь празднования Дня Республики состоится праздничный салют. Также запланирован ряд других мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, 25 октября в 20:00 на площади "Астана" в честь Дня Республики будет дан праздничный салют.

Еще 25 октября в 14:00 на Көк-төбе состоится праздничный концерт "Жасай бер мәңгі – Қазақстаным" с участием творческих коллективов "Алматы әуендері".

В Казахском Государственном Цирке в этот же день в 16:00 будет организован бенефис знаменитого клоуна и фокусника Карима Мутурганова, приуроченный ко Дню Республики и 70-летию артиста цирка. Для гостей будет представлена шоу-программа с участием акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров, эквилибристов, иллюзионистов и клоунов.

Кроме того, 25 октября в 10:30 на Медеу состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага и массового исполнения гимна Казахстана.

В мероприятии примет участие молодежь города, общественные деятели, депутаты маслихата Алматы и представители Ассамблеи народа Казахстана.

А в 11:00 в городской юношеской библиотеке имени Жамбыла состоится квиз на тему: "Ел өркенін өсірген азаттық" и выставка "Декларация – первый шаг к утверждению независимости".

Напомним, что следующая среда, 25 октября, в Казахстане будет выходным днем.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Республики является национальным праздником.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Также отметим, что впервые День Республики был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года. Именно 25 октября в 1990 году постановлением Верховного Совета КазССР № 307-XII была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

День Республики был упразднен в 2009 году, однако в прошлом году по инициативе Касым-Жомарта Токаева ему вернули статус национального праздника.