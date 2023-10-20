Будут ли казахстанцы пить меньше пива, если оно подорожает, рассказали специалисты

Цены на пиво в Казахстане могут повыситься из-за инфляции и обновленного акциза. Однако, по словам специалистов, потребление напитка в стране из-за этого не снизится, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, на днях депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки в налоговый кодекс и другие, связанные с налогами и платежами в бюджет законы. В поправках предлагается повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию с 79 тенге до 90 тенге за литр.

Кроме того, министр нацэкономики Алибек Куантыров подтвердил, что налоги на алкоголь и табачную продукцию в Казахстане в целом повысятся.

Как считают в профильной ассоциации, цены на пиво по стране могут увеличиться примерно на 7%. На стоимость помимо инфляции будет давить обновленный акциз.

В одном из баров Тараза цены на пиво в текущем году поднимали уже трижды – сейчас за кружку напитка можно заплатить до 2 тыс. тенге. Несмотря на подорожание, клиентов меньше не становится.

"Гости так же пьют, нет спада. В пятницу, субботу, воскресенье у нас в среднем уходит от 100 литров и больше пива", – говорит шеф-бармен Кенен Нуртаза.

На заводе в Алматы в сутки производят больше 500 тысяч литров пива, которое затем распространяют на прилавках по Казахстану, а также отправляют в страны СНГ. Оптовая цена за литр – в среднем более 700 тенге.

По словам производителей, стоимость может вырасти.

"Сейчас ставка акциза – 79 тенге. Вроде бы "11 тенге" звучит не так много. Но по отношению к акцизу, который существует на сегодняшний день, составляет 14%. Это не так мало. Если такими темпами будет продолжаться повышение акциза, через три года увеличится акциз на 50%.

Мы выступаем за то, что если вы повышаете акциз на пиво, надо повышать акциз на другие, крепкие алкогольные напитки, включая водку", – рассказал телеканалу директор по корпоративным отношениям компании по производству пива Чингиз Каскеев.

В магазинах за литр пива можно заплатить примерно 1000 тенге. К слову, подакцизным товаром оно считается потому, что несет определенные риски для здоровья человека.

"В целом акциз на пиво, на наш взгляд, низкий в Казахстане. На литр пива в России в переводе на тенге – 314 тенге. В Беларуси – 176 тенге. В Киргизии – 162 тенге. В целом 10 тенге для государства иметь будет как бы важное значение. В год производится пива, пивных напитков более 715 миллионов литров, даже 10 тенге – будет 7-8 миллиардов дополнительного дохода в бюджет. Тем более на алкогольном рынке Казахстана пиво занимает 54% доли рынка", – пояснил президент ассоциации "КазАлкоТабак" Амиржан Калиев.

По словам специалистов, снижения потребления данного продукта в стране на фоне изменений ожидать не стоит.

Источник: КТК

Напомним, мы писали, что во втором квартале 2023 года затраты на алкоголь в Казахстане составили в среднем 1,5 тыс. тенге на душу населения. При этом сильнее всего выросли цены на вино.

Кроме того, выяснилось, что больше всего на алкоголь во втором квартале текущего года тратили жители ВКО. И если общий показатель расходов по республике составлял 1,5 тыс. тенге, то в ВКО он был в 2,2 раза больше – 3,4 тыс. тенге.

В сентябре этого года глава МНЭ сообщил, что в Казахстане планируется увеличить налог на премиальный алкоголь в тысячу раз. А с 1 октября в стране выросли минимальные цены на крепкую алкогольную продукцию, то есть водку, коньяк, бренди и ликеры.