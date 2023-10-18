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Налог на пиво хотят повысить в Казахстане

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Кружка светлого пива
Пиво. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки в налоговый кодекс и другие, связанные с налогами и платежами в бюджет законы – среди них повышение акциза на пивоваренную продукцию, передает NUR.KZ.

В поправках предлагается повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию с 79 тенге до 90 тенге за литр.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров пояснил, повысятся ли налоги на алкоголь и табачную продукцию в Казахстане в целом.

"Да (повысятся – прим.авт.), потому что это не только в рамках Налогового кодекса, это уже в действующем Налоговом кодексе сидит. Акцизы на табачную продукцию, на нагреваемый табак, на алкоголь и так повышаются.

Например, насколько я помню, тот же самый Brandy, как вид алкоголя, за него платили меньше, хотя у него акциз должен быть как минимум у водки. Там уже был несколько раз повышен этот акциз. На импортируемый алкоголь, особенно на дорогостоящий, будет введен дополнительный налог на роскошь, в несколько раз повысится налог", - заявил министр.

Также он прокомментировал возможное повышение налога и, как следствие, цены на пиво.

"Это легкие напитки алкогольные, там своя есть система налогообложения. То есть они ежегодно и так растут, эти акцизы, они привязаны к месячному расчетному показателю (МРП), они же не могут быть зафиксированы на одном месте в номинальном выражении.

Я думаю, не будет сильного роста (цены на пиво – прим.авт.), это казахстанского производства", - добавил Куантыров.

Напомним, ранее Куантыров заявлял о том, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041509-nalog-na-pivo-hotyat-povysit-v-kazahstane/

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