Сколько денег казахстанцы тратят на алкогольные напитки

Во втором квартале 2023 года затраты на алкоголь в Казахстане составили в среднем 1,5 тыс. тенге на душу населения. Какие алкогольные напитки потребляют казахстанцы, рассказал портал EnergyProm.

По итогам августа 2023 года цены на алкогольную продукцию в Казахстане выросли в среднем на 15,6% за год. Сильнее всего подорожало пиво – сразу на 23,5%. Вино выросло в цене на 13,1%, а водка – на 10,1%.

При этом стоит отметить, что и в прошлом году фиксировался значительный рост. Так, в январе 2023 года пиво уже стоило на 30,9% дороже, чем годом ранее. В целом же алкогольная продукция за 2022 год успела вырасти в цене на 22,9%.

Ррост цен на алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Тем не менее, такой значительный рост цен не сыграл особой роли на уровень потребления алкоголя населением. Особенно это касается крепких спиртных напитков: водки и коньяка. Напомним, рост спроса фиксировался и в 2022 году.

Так, по данным аналитиков, за первое полугодие в магазинах страны купили в 2,4 раза больше коньяка (15,6 млн литров) и на 29,4% больше водки и ликеров (42,5 млн литров). Рост фиксируется и по другим, менее популярным у населения, видам алкоголя.

Исключением в статистике стали шампанское и пиво – спрос на эти напитки упал на 3,2% (до 1,5 млн литров) и 6,2% (до 341,8 млн литров) соответственно.

Реализация алкогольной продукции в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Сколько денег тратят на алкоголь казахстанцы

Согласно данным аналитиков, во втором квартале текущего года казахстанцы увеличили свои расходы на алкогольные напитки на 13,1%. В среднем траты на водку, вино и пиво на одного жителя страны в апреле–июне этого года составили около 1,5 тыс. тенге.

Важно отметить, что это условная цифра, которая призвана показать лишь общую картину. Дело в том, что общие расходы на алкоголь делятся между всем населением, учитывая непьющих казахстанцев.

Тем не менее, даже при таком расчете среди регионов наблюдаются свои "рекордсмены". Так, самые большие расходы на алкоголь наблюдаются в Восточно-Казахстанской (3,4 тыс. тенге), Павлодарской и Северо-Казахстанской (по 3,1 тыс. тенге) областях.

В Алматы этот показатель составил 2,8 тыс. тенге, в Астане – 1,7 тыс. тенге, а в Шымкенте – около 0,6 тыс. тенге на душу населения. Самые низкие расходы на алкогольную продукцию оказались в Мангистауской области – всего 0,1 тыс. тенге.

Расходы населения на алкогольную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, несмотря на рост цен, спрос на алкоголь в стране растет. При этом напомним, что с 1 октября 2023 года будут действовать новые минимальные цены на крепкую алкогольную продукцию. То есть ее средняя стоимость может вырасти еще больше.