В каких регионах Казахстана пьют больше всего алкоголя, рассказали аналитики

В Казахстане растет рынок алкоголя. При этом в стране стали пить меньше пива и больше водки и коньяка. В каких регионах Казахстана больше употребляют алкоголь, рассказали аналитики EnergyProm.

Как отмечают аналитики, во втором квартале текущего года жители Казахстана увеличили свои расходы на алкогольные напитки на 13,1%. Траты на водку, вино и пиво на одного казахстанца в апреле-июне этого года составили около 1,5 тыс. тенге.

Больше всего на алкоголь во втором квартале текущего года тратили жители ВКО. Если общий показатель расходов по республике составлял 1,5 тыс. тенге, то в ВКО он был в 2,2 раза больше – 3,4 тыс. тенге. На высоком уровне держались также расходы из семейного бюджета у жителей Павлодарской и Северо-Казахстанской областей – 3,1 тыс. тенге. Близки к этой сумме были также расходы карагандинцев (2,9 тыс. тенге) и алматинцев (2,8 тыс. тенге). Наименьшие суммы на эту статью расходов были предусмотрены у жителей Мангистауской области.

Напомним, что по итогам августа 2023 года цены на алкогольную продукцию в Казахстане выросли в среднем на 15,6% за год. Сильнее всего подорожало пиво – сразу на 23,5%. Вино выросло в цене на 13,1%, а водка – на 10,1%.

При этом стоит отметить, что и в прошлом году фиксировался значительный рост. Так, в январе 2023 года пиво уже стоило на 30,9% дороже, чем годом ранее. В целом же алкогольная продукция за 2022 год успела вырасти в цене на 22,9%.

Также добавим, что с 1 октября 2023 года будут действовать новые минимальные цены на крепкую алкогольную продукцию. То есть ее средняя стоимость может вырасти еще больше.