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Цены на крепкий алкоголь подняли в Казахстане

Опубликовано:

Алкоголь в ящике
Алкоголь. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 октября в Казахстане выросли минимальные цены на крепкую алкогольную продукцию, то есть водку, коньяк, бренди и ликеры. Как выросла минимально возможная стоимость алкоголя, узнали журналисты NUR.KZ.

Государство имеет возможность регулировать стоимость некоторых товаров путем введения контроля за ценами. Например, на некоторые лекарства устанавливается предельная стоимость. А в случае с алкоголем и сигаретами работает обратная схема, то есть действуют минимальные цены.

С 1 октября минимально возможная стоимость крепкого алкоголя заметно выросла. Если еще в сентябре цена на водку и ликер начиналась от 1 980 тенге за литр, то теперь, согласно приказу министра финансов Республики Казахстан, минимальный ценник составит 2 100 тенге.

Аналогично выросли минимальные цены и на коньяк с бренди – раньше литр этих алкогольных напитков стоил минимум 2 930 тенге, а с октября этот порог вырос до 3 110 тенге.

Стоит отметить, что несоблюдение правил по установлению минимальных розничных цен на алкогольную продукцию может привести к серьезному штрафу. Например, физическое лицо за продажу дешевого алкоголя могут оштрафовать на 50 МРП (172 500 тенге), а малый бизнес – на 75 МРП (258 750 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2039229-tseny-na-krepkiy-alkogol-podnyali-v-kazahstane/

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