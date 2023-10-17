Как таксисты и курьеры могут заработать себе на пенсию, рассказали в Минтруда

Глава Минтруда и соцзащиты населения сегодня на брифинге в кабмине рассказала, какие опции предлагается внедрить для водителей такси и курьеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова рассказала, что курьеры и водители, которые заняты на онлайн платформах, должны пройти регистрацию как индивидуальные предприниматели.

"Сейчас я озвучила премьер-министру, что, наверное, необходимо будет принять постановление правительства и принять иной порядок налогообложения для того, чтобы ввести вот эти 4% и никого не регистрировать.

Достаточно присоединиться к публичному договору на интернет-платформе и, соответственно, все платежи в бюджет или в фонды — это ЕНПФ, ГФСС и ОСМС. Все это оператор будет проводить одним платежом", – пояснила Жакупова.

Однако, по ее словам, водители сегодня эти же 4% оплачивают посреднику, который работает с оператором и набирает водителей.

"Таксисты за то, что их пригласили работать, оплачивают посреднику 4%. И теперь мы говорим, что вы, водители, можете работать напрямую с самим оператором, а 4% разделять — один процент в бюджет за ИП, еще по одному — в единый накопительный пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и фонд социального страхования.

Это наиболее благоприятные условия для того, чтобы быть защищенным. Вы понимаете, если уже след прошел по перечислению и отчислению, то человек уже в принципе имеет право на то, что годы его работы на интернет-платформе будут учитываться при начислении базовой пенсии. Если наступят социальные риски, то, соответственно, он тоже будет претендовать на выплаты, если ему необходимо будет получить медицинскую услугу, то, соответственно, он может ее получить, потому что у него уже статус застрахован", – объяснила глава Минтруда.

Напомним, в апреле мы писали, что таксистам и курьерам упростят легализацию деятельности в Казахстане.

Наряду с этим стало известно, что с 1 июля этого года представители этих профессий могли начать официально платить налоги. Чуть позже в КГД подробно рассказали, как таксистам и курьерам в Казахстане упростили данную процедуру.

В конце сентября в Комитете транспорта заявили о необходимости контролировать деятельность водителей, пользующихся InDrive и Яндекс. Там отметили, что водители нередко рискуют на дорогах, злоупотребляя скоростным режимом и режимом труда. Также в мажилисе предложили ввести обязательный ежедневный осмотр авто для таксистов, использующих данные интернет-приложения.