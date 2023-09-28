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Рискуют на дорогах, перерабатывают: для водителей InDrive и Яндекс введут новые правила

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Водитель за рулем авто
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Комитета транспорта Али Алтай на брифинге ведомства заявил о необходимости контролировать деятельность водителей, пользующихся InDrive и Яндекс, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Комитета транспорта Министерства транспорта Али Алтай сообщил, что большое развитие частных перевозок между городами началось с появлением в Казахстане приложений InDrive и Яндекс.

Однако, по его словам, водители злоупотребляют этим допуском и рискуют на дорогах.

"Несоблюдение скоростного режима и режима труда и отдыха этих водителей. Они за день больше 9 часов не должны работать. Они в результате теряют бдительность. У нас 35% ДТП именно из-за таких случаев", – сообщил он.

При этом спикер отметил, что имеется Дорожная карта по борьбе с нелегальными перевозчиками. В документе, по его словам, предусмотрены в том числе и программные приложения InDrive и Яндекс.

"Мы сейчас будем ее прорабатывать совместно с МВД. По трассе перевозчиков будем контролировать через среднюю скорость. Из Караганды в Астану они за час не смогут приехать, если будут превышать скорость.

Также нелегальные места сбора людей. Людям это удобно – не будем это скрывать – когда их забирают из дома. Но за это будет ответственность. Перевозчики не смогут работать больше 8 часов. Он может быть активным только 8 часов. В другое время он заказы принимать не сможет. Активно с МВД будем проводить анализ по количеству раз, сколько раз сможет проехать", – резюмировал глава профильного комитета Минтранспорта.

Добавим, что на сегодняшнем брифинге глава Минтранспорта Марат Карабаев рассказал о строительстве трассы "Астана – Алматы", пообещав завершить ее в следующем году. Также он высказался о состоянии дорог в регионах.

"Лидером у нас является Жамбылская область, Мангистау и Павлодар. Это регионы, где состояние автодорог хорошее и удовлетворительное. Аутсайдеры – Западно-Казахстанская область, Атырау, Актобе. Самый сильный аутсайдер, скорее всего, – ЗКО", – сказал Карабаев.

Помимо этого на брифинге стало известно, что тарифы на платные дороги в Казахстане повысятся на 20%. К слову, в Казахстане водителей стали оповещать при въезде на платную дорогу. Всего в стране действует 11 таких трасс.

В феврале мы писали, что в Казахстане ввели новые штрафы для автовладельцев. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038653-riskuyut-na-dorogah-pererabatyvayut-dlya-voditeley-indrive-i-yandeks-vvedut-novye-pravila/

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