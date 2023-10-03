Ездят на опасных машинах: ежедневно проверять авто водителей такси предложили в МВД

На заседании правительства замглавы МВД предложил ввести обязательный ежедневный осмотр авто для водителей, использующих интернет-приложения такси, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявил замминистра МВД Марат Кожаев, перевозчики часто перемещаются между регионами в погоне за прибылью без сна и отдыха.

"Используемые ими автомашины опасны, а водители не выполняют требования правил перевозки пассажиров.

В этой связи предлагается обязать перевозчиков частных такси, использующих интернет-агрегаторы, проходить:

предрейсовый медицинский и ежедневный осмотр автотранспорта;

обязательный технический осмотр 2 раза в год.

Также предусмотреть ограничения нахождения водителей за рулем более 8 часов", – заявил Кожаев.

Ранее глава Комитета транспорта Министерства транспорта Али Алтай высказался о некоторых водителях, пользующихся приложениями InDrive и Яндекс.

Он отметил, что они рискуют на дорогах, не соблюдая скоростной режим и режим труда и отдыха, работая более 9 часов в день. В результате такое может привести к ДТП.

Глава Комитета транспорта сообщил о наличии Дорожной карты по борьбе с нелегальными перевозчиками. В документе, по его словам, будет затронута деятельность водителей InDrive и Яндекс.

Сегодня мы писали, что на очередном заседании правительства рассматривались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Казахстане. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что по отношению к нетрезвым водителям и ранее лишенным прав вождения следует применять самые строгие меры.

Добавим, на сайте правовой статистики говорится, что за 8 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 8253 ДТП. Число пострадавших в них составило 11 916 человек, включая 1468 погибших.