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30 лет независимости Казахстана

Ездят на опасных машинах: ежедневно проверять авто водителей такси предложили в МВД

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Водитель едет за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании правительства замглавы МВД предложил ввести обязательный ежедневный осмотр авто для водителей, использующих интернет-приложения такси, передает корреспондент NUR.KZ.

Как заявил замминистра МВД Марат Кожаев, перевозчики часто перемещаются между регионами в погоне за прибылью без сна и отдыха.

"Используемые ими автомашины опасны, а водители не выполняют требования правил перевозки пассажиров.

В этой связи предлагается обязать перевозчиков частных такси, использующих интернет-агрегаторы, проходить:

  • предрейсовый медицинский и ежедневный осмотр автотранспорта;
  • обязательный технический осмотр 2 раза в год.

Также предусмотреть ограничения нахождения водителей за рулем более 8 часов", – заявил Кожаев.

Ранее глава Комитета транспорта Министерства транспорта Али Алтай высказался о некоторых водителях, пользующихся приложениями InDrive и Яндекс.

Он отметил, что они рискуют на дорогах, не соблюдая скоростной режим и режим труда и отдыха, работая более 9 часов в день. В результате такое может привести к ДТП.

Глава Комитета транспорта сообщил о наличии Дорожной карты по борьбе с нелегальными перевозчиками. В документе, по его словам, будет затронута деятельность водителей InDrive и Яндекс.

Сегодня мы писали, что на очередном заседании правительства рассматривались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения в Казахстане. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что по отношению к нетрезвым водителям и ранее лишенным прав вождения следует применять самые строгие меры.

Добавим, на сайте правовой статистики говорится, что за 8 месяцев 2023 года в Казахстане было зарегистрировано 8253 ДТП. Число пострадавших в них составило 11 916 человек, включая 1468 погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039319-ezdyat-na-opasnyh-mashinah-ezhednevno-proveryat-avto-voditeley-taksi-predlozhili-v-mvd/

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