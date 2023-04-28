Таксистам и курьерам упростят легализацию деятельности в Казахстане

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Любая предпринимательская деятельность облагается налогами. Это также касается таксистов и курьеров. О том, как им в скором времени можно будет уплачивать налоги, узнали журналисты NUR.KZ.

По закону любой таксист или курьер в Казахстане должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или наемного работника. Соответственно, их трудовая деятельность облагается налогами.

Однако в Казахстане сложилась такая ситуация, что именно эти категории работников в силу разных причин не выполняли требования по оплате обязательных платежей и, соответственно, не были социально защищены.

Напомним, за работников уплачивается подоходный налог, а также взносы и отчисления в различные фонды, благодаря которым у людей появляется возможность получать медицинские услуги, выплаты в случае возникновения сложной жизненной ситуации, а также достойную пенсию в будущем.

Кроме того, не оплачивая налоги, курьеры, которых по данным Минтруда в стране насчитывается порядка 500 тыс. человек, также рискуют нарваться на штраф. Это касается и водителей такси.

Так, например, "самозанятым" таксистам за незаконную предпринимательскую деятельность может "прилететь" штраф в размере 15 месячных расчетных показателя (51 750 тенге в 2023 году).

Поэтому легализация деятельности и оплата налогов необходимы. Чтобы упростить эти процессы, Комитет государственных доходов (КГД) совместно с интернет-платформами разработал специальный функционал для таксистов и курьеров на основе налогового режима с использованием мобильного приложения eSalyq Business.

С помощью него регистрация ИП будет проходить непосредственно на интернет-платформе, через которую казахстанец работает таксистом или курьером.

При этом оператор платформы при выплате дохода самостоятельно удерживает и уплачивает причитающиеся налоги и социальные платежи, затем сведения автоматически передаются в КГД.

Как отмечают в ведомстве, это полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов.

Сейчас идет настройка информационных систем, а по ее окончанию казахстанцы на добровольной основе смогут присоединиться к пилотному проекту. Запуск планируется на 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018547-taksistam-i-kureram-uprostyat-legalizatsiyu-deyatelnosti-v-kazahstane/