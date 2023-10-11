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Снег и заморозки: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

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Солнце и иней на ветвях
Иней. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

12 октября днем на севере, западе Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный утром и днем на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, порывы до 23 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области пообещали сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный на востоке области 15-20 м/с.

Завтра на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможен туман. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

12 октября днем на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Ветер северный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области будет туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

12 октября ночью и утром на севере Актюбинской области тоже ожидается туман. Ночью на севере области пообещали заморозки 2 градуса.

В четверг ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, северный на западе, юге, в центре области 17-22 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий в Казахстане в ближайшие дни, 12-14 октября.

Сильные осадки ожидаются 12 октября на западе, северо-западе, 13 октября – в центре, на юге, 13-14 октября – на востоке, юго-востоке страны.

Также казахстанцев предупредили о резком похолодании, особенно на востоке страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040620-sneg-i-zamorozki-v-ryade-oblastey-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

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