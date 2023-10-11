Похолодание, мокрый снег: погода резко ухудшится в Казахстане

В ближайшие несколько дней на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в период с 12 по 14 октября погода по Казахстану резко изменится. При этом в ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится на большей части страны – пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сильные осадки ожидаются 12 октября на западе, северо-западе, 13 октября – в центре, на юге, 13-14 октября – на востоке, юго-востоке страны.

Синоптики также прогнозируют гололед, порывистый ветер, в ночные и утренние часы – туман.

На востоке Казахстана в ночное время температура снизится от 3-11 тепла, до 3-8 мороза, днем – от 10-22 до 4-15 тепла.

Напомним, сегодня в Алматы и Шымкенте температура воздуха днем прогреется до чуть выше 25-ти градусов тепла. В Астане – ясная погода без осадков, температура повысится до +17 градусов.

Согласно прогнозу погоды на октябрь, в начале второй декады (с 10 октября) на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. В середине месяца прогнозируются малооблачная погода и повышение температурного фона.

Очередная волна похолодания ожидается в конце месяца на всей территории страны: дожди с переходом в мокрый снег, туманы и гололедные явления, порывистый ветер. Температура воздуха понизится.