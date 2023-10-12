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Почти до нуля опустится температура воздуха в одном из мегаполисов Казахстана

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Машины едут по дороге под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 12 октября. В двух мегаполисах пройдут дожди. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов, а ночью – опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

А вот жителям Астаны синоптики пообещали дождь. Днем воздух прогреется лишь до +10 градусов, ночью же температура снизится до +1 градуса. Скорость ветра – 5 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ночью – опустятся до +13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.

Однако, по данным РГП "Казгидромет", в третьем мегаполисе утром и днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.

Представители МВД на официальном сайте ведомства предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040630-pochti-do-nulya-opustitsya-temperatura-vozduha-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Александра Гольм

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Почти до нуля опустится температура воздуха в одном из мегаполисов Казахстана

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