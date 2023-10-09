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Осадки и похолодание ожидаются к концу недели в Алматы

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Осень в Алматы
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней, с 9 по 15 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 октября в Алматы будет ясная погода без осадков. Температура в среднем составит +15 градусов. Днем воздух может прогреться до +21 градуса, ночью же температура опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

10 октября тоже ожидается ясная погода. Температура составит около +18 градусов. Максимальная температура составит +24 градуса, а минимальная - в районе +14 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

11 октября, в среду, будет облачно. Столбики термометров покажут +19 градусов. Днем температура поднимется до +24 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

12 октября в Алматы синоптики вновь обещают ясную погоду. Температура в среднем составит +21 градус. Максимально температура поднимется до +27 градусов, а опуститься может до +16 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

13 октября прогнозируется дождь. Среднесуточная температура опустится до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

14 октября - вновь без осадков Температура в среднем остановится на отметке +9 градусов. Максимальная температура в этот день составит +13 градусов, а минимальная - в районе +6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 3,0 м/с.

15 октября, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Средняя температура составит +11 градусов. Воздух может прогреться и до +15 градусов, но ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040098-osadki-i-poholodanie-ozhidayutsya-k-kontsu-nedeli-v-almaty/

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