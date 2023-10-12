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Акиматы не смогут выдавать бесконтрольно жилье в Казахстане

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Жилой дом
Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге прокомментировал критику депутата о бесконтрольной выдаче земель акиматами в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что ознакомился с критикой депутат сената Андрея Лукина о бесконтрольной выдаче земель акиматами в Казахстане.

"Я видел комментарий сенатора. И я во многом с ним согласен. Действительно, существует проблема точечной застройки. Она актуальна не только для Астаны, но и для других городов Казахстана. Вопрос контрольной функции", — добавил он.

Он напомнил, что в текущем году был внедрен механизм "градостроительной экспертизы".

"Госэкспертиза будет давать заключения на соответствие вышестоящим документам городского планирования.

Если простым языком говорить, раздача земли акиматом и строительство будут контролироваться на соответствие Генплану, чтобы избегать точечной застройки.

Я осознаю, что проблема есть. И что существуют определенные злоупотребления, или существовали при распределении участков. Но теперь есть контрольный механизм ограничения застройки за пределами планирования", заверил министр.

Данный инструмент, по его данным, был введен недавно.

"Акиматы будут проходить согласование с РГП "Госэкпертиза". И в случае несоответствия этого объекта генплану города, согласование выдавать не будем. Эта мера была введена в этом году.

По мере накопления регуляторной практики будем идти по пути ужесточения. При этом мы все-таки должны думать и про строительную индустрию, и про обеспечение населения жильем. Здесь нужен баланс. Проблему признаем, ограничительную меру ввели. Не будет работать — будем продолжать еще", — резюмировал Канат Шарлапаев.

Ранее о точечной застройке высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Он заявил, что борьба с ней ведется и в центре города, и в отдаленных районах.

Депутаты мажилиса отмечали, что слишком плотная застройка Астаны нарушает "мыслимые и немыслимые нормы".

Вопрос о лоббировании интересов застройщиков в Астане общественность адресовала экс-заместителю премьер-министра РК Альтаю Кульгинову, который до этого занимал должность акима столицы. Кульгинов попросил "не навешивать ярлыки".

При этом с весны 2023 года в Астане наблюдается недостаток воды, который связывают не только с ростом населения, но и с интенсивной застройкой столицы.

В сентябре в правительстве предложили ограничить ввод нового жилья в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040763-akimaty-ne-smogut-vydavat-beskontrolno-zhile-v-kazahstane/

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