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30 лет независимости Казахстана

Ограничить ввод нового жилья в Астане предложили в правительстве

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Домик-копилка на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Недостаток инженерной инфраструктуры, воды, канализации, тепло-электроснабжения и стоков стали причиной пересмотра правил ввода нового жилья в столице. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления правительства "Об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года".

Он подразумевает обновленные условия для введения в эксплуатацию новых жилых комплексов – то есть условия для начала непосредственного заселения построенных объектов.

Главным критерием при этом становится наличие готовой инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Проблемы столицы

Как отмечается в тексте документа, при текущих темпах развития Астана сталкивается с определенными сложностями.

"Город потребляет 3,1 тыс. Гкал/час тепловой энергии, вырабатывается только 2,7 тыс. Гкал/час тепла, что обеспечивает 28 млн кв. м жилых и нежилых площадей, то есть дефицит составляет 350 Гкал/час.

С учетом динамики роста населения необходимо строить газовые тепловые станции, которые обеспечат город дополнительно 1,5 тыс. Гкал/час тепловой энергией", – отмечается в проекте.

При этом, несмотря на уже принимаемые меры для решения этой задачи, текущий дефицит по тепловой энергии составляет 350 Гкал/час. А в ближайшее три года он может достичь 900 Гкал/час.

И чтобы ежегодно вводить в эксплуатацию 4 млн кв. м жилья, потребуется тратить более 200 млрд тенге для строительства инженерной инфраструктуры. В то же время для срочного решения текущих проблем инженерной инфраструктуры необходимо более 400 млрд тенге.

Но на развитие этой инфраструктуры в текущий момент выделяется не более 26% от необходимой суммы, согласно Комплексному плану по компактной застройке столицы.

Монеты на фоне домов.
Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также указывается, что город испытывает недостаток питьевой воды: рост населения и интенсивная застройка столицы привели к дефициту соответствующих проектных мощностей.

А проблемы с недостаточностью системы ливневки ранее уже приводили к затоплению улиц в Астане.

"Таким образом, на сегодня город уже испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло-электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей.

На основании изложенного, на среднесрочную перспективу (до 3–5 лет) предлагается ежегодно вводить в эксплуатацию объемы жилья, исходя из готовности инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то есть 1,5 млн. кв. м", – указывается в проекте.

Другими словами, новые жилые комплексы и прочие объекты будут введены в эксплуатацию (возможность заселиться) только после обеспечения всех необходимых систем (вода, слив, тепло и электроэнергия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2036693-ogranichit-vvod-novogo-zhilya-v-astane-predlagayut-v-pravitelstve/

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