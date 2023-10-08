К казахстанцам, находящимся в Израиле, обратились в посольстве

Посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране, передает NUR.KZ. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

"В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла (https://www.oref.org.il/ru), оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства Казахстана в Facebook.

акже дипломаты выложили номера телефонов посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи:

+972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (WhatsApp ).

Ситуация в Израиле

Вчера утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ракеты выпустили в 06:30 по местному времени (09:30 по времени Астаны), когда большинство жителей спали.

Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну против его государства. Премьер Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны, добавив, что враг "заплатит такую цену, какой он еще никогда не знал".

На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение.

ХАМАС, как пишет Britannica, – воинствующее палестинское националистическое и исламистское движение на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, выступающее за создание независимого исламского государства на территории исторической Палестины. Было основано в 1987 году.

Сектор Газа – территория, занимающая 363 кв. км вдоль Средиземного моря к северо-востоку от Синайского полуострова. На востоке и севере граничит с Израилем. Регион необычен тем, что является густонаселенной территорией, не признанной де-юре частью какой-либо существующей страны.