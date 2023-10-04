Минусовую температуру прогнозируют в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 октября - в столице ночью температура опустится до минусовых значений. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 3 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте обещают теплую и ясную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в столице и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, заморозков и сильного ветра.

При этом отметим, что в Минэнерго в начале недели сообщали, что в семи регионах страны уже стартовал отопительный сезон. В Астане соцобъекты начали подключать к отоплению в первых числах октября, а жилые дома и офисные здания планируется подключить 5 октября.

Позже всех тепло подключат жителям южных областей.