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Туман, заморозки и дождь: какая погода ждет жителей мегаполисов во вторник

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Туман в Алматы
Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Во вторник, 3 октября, в Алматы обещают дождь, а в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и заморозков, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, опубликованным на сайте госметеослужбы "Казгидромет", сегодня в Астане осадков не будет, днем термометры покажут 13-15 градусов тепла, а ночью в столице обещают заморозки до 1 градуса. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Отметим, что, помимо заморозков, в столице ожидается туман, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Алматы предупреждают о дожде и небольшом усилении ветра до 2-7 м/с. Несмотря на осадки, температура воздуха днем поднимется до плюс 19-21 градуса, а ночью похолодает до плюс 10-12 градусов.

В Шымкенте сохраняется теплая погода без осадков. Днем здесь ожидается до плюс 23-25 градусов, ночью - до плюс 9-11 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039213-tuman-zamorozki-i-dozhd-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-vo-vtornik/

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