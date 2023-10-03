Туман, заморозки и дождь: какая погода ждет жителей мегаполисов во вторник
Опубликовано:
Во вторник, 3 октября, в Алматы обещают дождь, а в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и заморозков, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, опубликованным на сайте госметеослужбы "Казгидромет", сегодня в Астане осадков не будет, днем термометры покажут 13-15 градусов тепла, а ночью в столице обещают заморозки до 1 градуса. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
Отметим, что, помимо заморозков, в столице ожидается туман, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение.
Жителей Алматы предупреждают о дожде и небольшом усилении ветра до 2-7 м/с. Несмотря на осадки, температура воздуха днем поднимется до плюс 19-21 градуса, а ночью похолодает до плюс 10-12 градусов.
В Шымкенте сохраняется теплая погода без осадков. Днем здесь ожидается до плюс 23-25 градусов, ночью - до плюс 9-11 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.
Рекомендации для водителей при тумане
На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.
Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.
При тумане водителям рекомендуется:
- уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
- быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
- следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
- включить стеклоочистители;
- периодически сверять свою скорость по спидометру;
- использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039213-tuman-zamorozki-i-dozhd-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-vo-vtornik/