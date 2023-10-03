Туман, заморозки и дождь: какая погода ждет жителей мегаполисов во вторник

Во вторник, 3 октября, в Алматы обещают дождь, а в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и заморозков, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, опубликованным на сайте госметеослужбы "Казгидромет", сегодня в Астане осадков не будет, днем термометры покажут 13-15 градусов тепла, а ночью в столице обещают заморозки до 1 градуса. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Отметим, что, помимо заморозков, в столице ожидается туман, из-за чего здесь объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Алматы предупреждают о дожде и небольшом усилении ветра до 2-7 м/с. Несмотря на осадки, температура воздуха днем поднимется до плюс 19-21 градуса, а ночью похолодает до плюс 10-12 градусов.

В Шымкенте сохраняется теплая погода без осадков. Днем здесь ожидается до плюс 23-25 градусов, ночью - до плюс 9-11 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется: