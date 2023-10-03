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Заморозки и туман пообещали в Астане и ряде регионов Казахстана

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Иней на траве
Иней. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в Астане и некоторых регионах Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На официальном сайте метеослужбы говорится, что завтра в Астане ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы возможны заморозки 1 градус.

Предстоящей ночью на западе Павлодарской области тоже ожидается туман.

Туман и сильный будут на севере, западе Северо-Казахстанской области - порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью 4 октября на юго-востоке региона ожидаются заморозки 1 градус.

Завтра на востоке, юге Костанайской области возможен туман. Ночью на юго-востоке области - заморозки 2 градуса.

В среду на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Атырауской области будет туман. 4 октября на юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере Ұлытау, Абай, а также в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман - предупреждают метеорологи.

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли. Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование.

Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039406-zamorozki-i-tuman-poobeschali-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/

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