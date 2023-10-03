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Холодную воду отключат на день в одном из районов Алматы

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Вода течет из крана
Кран. Иллюстративное фото: ljubaphoto/Getty Images

В этот четверг, 5 октября, в некоторых зданиях Бостандыкского района Алматы отключат холодную воду для проведения плановых работ, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

По данным ведомства, 5 октября с 08:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе в контуре улиц: Малахова – Розыбакиева – Аль-Фараби – А.Кекилбайулы.

"Временное отключение от холодной воды потребителей в названых городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения", – говорится в сообщении ГПК "Алматы су".

Горожанам принесли извинения за временные неудобства.

При этом по возникшим вопросам можно обратиться по номеру +7 727 274 66 66.

Отметим, в середине августа на совещании по вопросам развития Алматы президент Касым-Жомарт Токаев не обошел стороной состояние инженерной инфраструктуры города.

По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение. Глава государства подчеркивал, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.

Кроме того, напомним, что летом в Алматы ограничивали подачу воды из-за осадков и мутности рек.

Так, 22 июля из-за осадков в горах в Алматы временно ограничили подачу воды в южную часть Медеуского района. В акимате пояснили, что в связи с осадками на источниках водоснабжения исходная вода стала более мутной, из-за чего был приостановлен водозабор.

Позже в ДЧС рассказали, что из-за повышенного температурного фона на протяжении 12 дней в горах наблюдалось активное таяние ледников. Наряду с этим в акимате заявили, что приняли временные меры по обеспечению жителей доступом к воде – было увеличено количество водовозов, установлены биотуалеты.

Также власти говорили, что ситуация с ограниченным водоснабжением не была техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями.

3 августа водоснабжение Медеуского района Алматы полностью восстановили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039348-holodnuyu-vodu-otklyuchat-na-den-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

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