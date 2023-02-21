Новые штрафы для водителей хотят ввести в Казахстане

Водитель с телефоном. Иллюстративное фото: Alvaro Medina Jurado/Getty Images

Министерство юстиции РК разработало проект закона, в рамках которого, в частности, предлагает ввести новые штрафы для автовладельцев. О том, за что собираются наказывать водителей, читайте в материале NUR.KZ.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект закона, который вносит изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП РК). Авторы проекта предлагают ужесточить наказания за некоторые правонарушения.

Превышение скорости

Многие поправки в первую очередь коснулись автовладельцев. Например, авторы предложили внести изменения в статью 592 "Превышение установленной скорости движения".

Согласно ним, предлагается ввести новый штраф за превышение скорости на 80 и более километров в час в размере 40 месячных расчетных показателя (МРП), или 138 тыс. тенге в 2023 году. При повторном нарушении в течение года взыскание будет увеличено до 60 МРП (207 тыс. тенге).

За превышение скорости от 40 до 80 километров в час штраф планируют оставить прежним – 20 МРП (69 тыс. тенге в 2023 году).

Правила перевозки пассажиров и грузов

Другие поправки коснулись статьи 593, которая регулирует правила перевозки пассажиров и грузов. В нее добавили новый пункт, который предусматривает наказание за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля.

В частности, водителей планируют наказывать, если пассажир во время движения будет открывать двери, высовываться в окно или люк, а также совершать другие похожие действия. За эти нарушения размер штрафа составляет 10 МРП (34 тыс. тенге). Аналогичное наказание ждет, если пассажир во время движения окажется вне салона автомобиля.

Выезд на встречную полосу

Также авторы добавили новый пункт в статью 596, который вместо лишения водительских прав вводит штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) за выезд на встречную полосу, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, для водителей, к которым лишение специального права не применяется.

Если же из-за выезда на "встречку" были повреждены другие авто или имущество, то поправками предусматривается лишение прав на девять месяцев.

Помимо этого авторы проекта предлагают увеличить штраф за нарушение правил проезда железнодорожных переездов – с 10 МРП до 20 МРП (69 тыс. тенге), а при повторном нарушении в течение одного года предусмотрели лишение водительских прав на год.

Сейчас проект закона находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 13 марта. Это значит, что данные поправки еще не вступили в силу, а сам законопроект может претерпеть немало изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2010279-novye-shtrafy-dlya-voditeley-hotyat-vvesti-v-kazahstane/