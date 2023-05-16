Оповещать водителей о въезде на платную дорогу теперь будут в Казахстане

Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

В Казахстане действует 11 платных дорог, и не все водители могут знать, где они начинаются. Но теперь их об этом намерены оповещать SMS-сообщением, передает национальная компании "КазАвтоЖол".

Для того чтобы казахстанские водители знали как можно больше о расположении и стоимости платных участков республиканских трасс, компанией "КазАвтоЖол" был разработан пилотный проект оповещения посредством SMS-сообщений.

Благодаря нему при первом заезде на такой участок владельцу автотранспорта теперь будет приходить SMS-уведомление о том, что он находится на платной дороге. Сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты проезда.

SMS-оповещение о въезде на платную дорогу. Фото: qaj.kz

Нововведение действует только на семи платных участках, где работает открытая система взимания платы: Астана-Павлодар, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Ташкент, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Конаев-Талдыкорган и Щучинск-Кокшетау.

На тех трассах, где предусмотрены шлагбаумы (Астана-Щучинск, Астана-Темиртау, Алматы-Конаев, Алматы-Хорогос) SMS-оповещение поступать не будет.

Напомним, что на данный момент в стране функционирует 11 платных участков общей протяженностью 2,200 километров. Узнать, по каким из них проезжал автомобиль и сколько за это заплатил или должен заплатить его владелец, также можно на сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2020754-opoveschat-voditeley-o-vezde-na-platnuyu-dorogu-teper-budut-v-kazahstane/