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30 лет независимости Казахстана

Деньги от известной авиакомпании: новый способ обмана казахстанцев придумали мошенники

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Водитель держит смартфон в руке.
Смартфон. Иллюстративное фото: Chainarong Prasertthai/Getty Images

В WhatsApp среди казахстанцев распространяется ссылка на участие в опросе, за который якобы можно потом получить субсидии. Это уловка, придуманная мошенниками, передает StopFake.kz.

Среди казахстанцев в WhatsApp начала циркулировать ссылка-приглашение на прохождение опроса от имени известной авиакомпании SAUDIA. В сообщении указывается, что, пройдя его, человек может получить субсидии. Однако сообщение является фейком, созданным мошенниками, который ранее уже распространялся среди граждан в нескольких странах.

Например, такое же сообщение пересылали ранее друг другу кыргызстанцы. Местный портал FactCheck.kg предупреждал о том, что это фишинг, а домен сайта, на котором размещен опрос, принадлежит не авиакомпании SAUDIA, а некой китайской организации.

Сайт мошенников
Сайт мошенников. Фото: stopfake.kz

Кроме того, данная ссылка-приглашение на опрос, по словам аналитиков, – очевидный фейк.

Дело в том, что государственные субсидии, о которых в сообщении идет речь, могут выплачиваться исключительно самим государством. К тому же самолеты авиакомпании SAUDIA не совершают рейсов в Казахстан.

Помимо этого на официальном сайте SAUDIA нет никакой информации о розыгрыше в честь 78-летия авиакомпании. Вдобавок, ни текст опроса, ни содержание комментариев под ним с 2022 года не поменялись.

Из этих выводов следует, что рассылке нельзя верить. Так как это дело рук мошенников, стремящихся получить доступ к вашим личным данным, которые они могут использовать для своей выгоды.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что субсидия – прямая или косвенная выплата, экономическая льгота или привилегия, предоставляемая государством частным фирмам, домохозяйствам или другим государственным структурам для достижения какой-либо общественной цели.

Ранее в Сети распространился слух, что школьников во всем мире будут вакцинировать с помощью специальных пластырей. Информацию о существовании такого метода опровергли в Минздраве Казахстана.

Отметим, что среди казахстанцев часто распространяются различные фейки. Например, в феврале этого года мошенники активно использовали имя президента Казахстана для фейковых розыгрышей в Facebook.

В августе на фоне новости о повышении цен на комуслуги в Сети распространилась ложная информация о том, что пенсионерам окажут финансовую помощь.

Недавно среди граждан распространились слухи о закрытии единственной в Риддере (город на востоке страны) школы с казахским языком обучения. В Минпросвещения опровергли информацию.

Также в соцсетях начали распространять рекламу платформы, якобы запущенной президентом Касым-Жомартом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть". Реклама оказалась фейковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038199-dengi-ot-izvestnoy-aviakompanii-novyy-sposob-obmana-kazahstantsev-pridumali-moshenniki/

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