Паника поднялась в Казнете из-за слухов о вакцинации пластырями в школах

В Сети распространился слух, что школьников во всем мире будут вакцинировать с помощью специальных пластырей. Информацию о существовании такого метода опровергли в Минздраве, передает StopFake.

В Казнете распространился видеоролик с женщиной, которая утверждает, что в школы во всех странах мира якобы завезли специальные пластыри с иголками. С их помощью, по ее словам, детей будут тайно вакцинировать против COVID-19.

Пост-фейк в Сети. Фото: stopfake.kz

На сегодняшний день, как сообщается, нигде в мире подобная технология не одобрена к использованию и не применяется на людях вне клинических испытаний.

В Казахстане при этом подобных пластырей с иголками тоже нет. Это официально подтвердили в Минздраве.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком.

Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться информацией из официальных источников", – сообщили в МЗ РК.

Отметим, что среди казахстанцев часто распространяются различные фейки. Например, в феврале этого года мошенники активно использовали имя президента Казахстана для фейковых розыгрышей в Facebook.

В августе на фоне новости о повышении цен на комуслуги в Сети распространилась ложная информация о том, что пенсионерам окажут финансовую помощь.

Недавно среди граждан распространились слухи о закрытии единственной в Риддере (город на востоке страны) школы с казахским языком обучения. В Минпросвещения опровергли информацию.

Также в соцсетях начали распространять рекламу платформы, якобы запущенной президентом Касым-Жомартом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть". Реклама оказалась фейковой.