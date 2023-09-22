Паника поднялась в Казнете из-за слухов о вакцинации пластырями в школах
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В Сети распространился слух, что школьников во всем мире будут вакцинировать с помощью специальных пластырей. Информацию о существовании такого метода опровергли в Минздраве, передает StopFake.
В Казнете распространился видеоролик с женщиной, которая утверждает, что в школы во всех странах мира якобы завезли специальные пластыри с иголками. С их помощью, по ее словам, детей будут тайно вакцинировать против COVID-19.
На сегодняшний день, как сообщается, нигде в мире подобная технология не одобрена к использованию и не применяется на людях вне клинических испытаний.
В Казахстане при этом подобных пластырей с иголками тоже нет. Это официально подтвердили в Минздраве.
"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком.
Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться информацией из официальных источников", – сообщили в МЗ РК.
Отметим, что среди казахстанцев часто распространяются различные фейки. Например, в феврале этого года мошенники активно использовали имя президента Казахстана для фейковых розыгрышей в Facebook.
В августе на фоне новости о повышении цен на комуслуги в Сети распространилась ложная информация о том, что пенсионерам окажут финансовую помощь.
Недавно среди граждан распространились слухи о закрытии единственной в Риддере (город на востоке страны) школы с казахским языком обучения. В Минпросвещения опровергли информацию.
Также в соцсетях начали распространять рекламу платформы, якобы запущенной президентом Касым-Жомартом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть". Реклама оказалась фейковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037753-panika-podnyalas-v-kaznete-iz-za-sluhov-o-taynoy-vaktsinatsii-v-shkolah/