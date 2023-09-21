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30 лет независимости Казахстана

Новую фейковую рекламу с Токаевым распространили в Сети

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В соцсетях активно распространяют рекламу платформы, якобы запущенной президентом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть". Эксперты портала Stopfake.kz предупреждают, что реклама - фейк.

В распространенной рекламе заявляется, что инвестировать в платформу может любой казахстанец, а регулярные выплаты гарантирует Министерство финансов РК.

Вся эта информация не соответствует действительности, предупреждают фактчекеры.

На самом деле на официальном сайте президента Казахстана нет совершенно никакой информации о платформе подобного рода.

А компании с названием "Карачаганак Нефть" в Казахстане и вовсе не существует.

"Согласно открытым данным, месторождение Карачаганак принадлежит компании Petroleum Operating B.V, участниками которой являются такие зарубежные компании, как итальянская ENI, нидерландская Shell, американская Chevron и другие", - сообщают специалисты.

В Министерстве финансов РК также опровергли информацию о том, что Минфин гарантирует некие регулярные выплаты всем гражданам Казахстана.

"Пост об участии граждан РК в некой инвестплатформе с выплатой дивидендов распространяют в Сети. Пост сопровождается фотографией заместителя премьер-министра – министра финансов Жамаубаева.

Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов, а также к заместителю премьер-министра – министра финансов Ерулану Жамаубаеву. Она создана мошенниками, информация является фейковой. Просим не переходить по ссылкам такого рода", — сообщили в министерстве.

Напомним, ранее в Сети появились посты о якобы задержании министра финансов Ерулана Жамаубаева. К постам были прикреплены отредактированные снимки и ссылка на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана". В Минфине опровергли эту информацию и предупредили казахстанцев об уловках мошенников.

Позже в МВД сообщили, что сайт, на котором размещена фейковая статья, расположен за пределами Казахстана. Сейчас правоохранители пытаются установить лица, причастные к размещению ложной информации о главе Минфина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037488-novuyu-feykovuyu-reklamu-s-tokaevym-rasprostranili-v-seti/

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