Новую фейковую рекламу с Токаевым распространили в Сети
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В соцсетях активно распространяют рекламу платформы, якобы запущенной президентом Токаевым и компанией "Карачаганак Нефть". Эксперты портала Stopfake.kz предупреждают, что реклама - фейк.
В распространенной рекламе заявляется, что инвестировать в платформу может любой казахстанец, а регулярные выплаты гарантирует Министерство финансов РК.
Вся эта информация не соответствует действительности, предупреждают фактчекеры.
На самом деле на официальном сайте президента Казахстана нет совершенно никакой информации о платформе подобного рода.
А компании с названием "Карачаганак Нефть" в Казахстане и вовсе не существует.
"Согласно открытым данным, месторождение Карачаганак принадлежит компании Petroleum Operating B.V, участниками которой являются такие зарубежные компании, как итальянская ENI, нидерландская Shell, американская Chevron и другие", - сообщают специалисты.
В Министерстве финансов РК также опровергли информацию о том, что Минфин гарантирует некие регулярные выплаты всем гражданам Казахстана.
"Пост об участии граждан РК в некой инвестплатформе с выплатой дивидендов распространяют в Сети. Пост сопровождается фотографией заместителя премьер-министра – министра финансов Жамаубаева.
Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов, а также к заместителю премьер-министра – министра финансов Ерулану Жамаубаеву. Она создана мошенниками, информация является фейковой. Просим не переходить по ссылкам такого рода", — сообщили в министерстве.
Напомним, ранее в Сети появились посты о якобы задержании министра финансов Ерулана Жамаубаева. К постам были прикреплены отредактированные снимки и ссылка на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана". В Минфине опровергли эту информацию и предупредили казахстанцев об уловках мошенников.
Позже в МВД сообщили, что сайт, на котором размещена фейковая статья, расположен за пределами Казахстана. Сейчас правоохранители пытаются установить лица, причастные к размещению ложной информации о главе Минфина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037488-novuyu-feykovuyu-reklamu-s-tokaevym-rasprostranili-v-seti/