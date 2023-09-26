Деньги от известной авиакомпании: новый способ обмана казахстанцев придумали мошенники
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В WhatsApp среди казахстанцев распространяется ссылка на участие в опросе, за который якобы можно потом получить субсидии. Это уловка, придуманная мошенниками, передает StopFake.kz.
Среди казахстанцев в WhatsApp начала циркулировать ссылка-приглашение на прохождение опроса от имени известной авиакомпании SAUDIA. В сообщении указывается, что, пройдя его, человек может получить субсидии. Однако сообщение является фейком, созданным мошенниками, который ранее уже распространялся среди граждан в нескольких странах.
Например, такое же сообщение пересылали ранее друг другу кыргызстанцы. Местный портал FactCheck.kg предупреждал о том, что это фишинг, а домен сайта, на котором размещен опрос, принадлежит не авиакомпании SAUDIA, а некой китайской организации.
Кроме того, данная ссылка-приглашение на опрос, по словам аналитиков, – очевидный фейк.
Дело в том, что государственные субсидии, о которых в сообщении идет речь, могут выплачиваться исключительно самим государством. К тому же самолеты авиакомпании SAUDIA не совершают рейсов в Казахстан.
Помимо этого на официальном сайте SAUDIA нет никакой информации о розыгрыше в честь 78-летия авиакомпании. Вдобавок, ни текст опроса, ни содержание комментариев под ним с 2022 года не поменялись.
Из этих выводов следует, что рассылке нельзя верить. Так как это дело рук мошенников, стремящихся получить доступ к вашим личным данным, которые они могут использовать для своей выгоды.
На сайте Британской энциклопедии говорится, что субсидия – прямая или косвенная выплата, экономическая льгота или привилегия, предоставляемая государством частным фирмам, домохозяйствам или другим государственным структурам для достижения какой-либо общественной цели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038199-dengi-ot-izvestnoy-aviakompanii-novyy-sposob-obmana-kazahstantsev-pridumali-moshenniki/