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На слухи о закрытии единственной в Риддере казахской школы ответили в Минпросвещения

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Стулья стоят на партах в классе
Парты и стулья в классе. Иллюстративное фото: Christophe Gateau/Picture alliance/Getty Images

В Казнете распространились слухи о закрытии единственной в Риддере школы с казахским языком обучения. Информацию опровергли в управлении образования ВКО и в Минпросвещения, передает StopFake.kz.

На сайте опубликовали скрин публикации казахстанского новостного портала press.kz. В самой новости сообщалось о том, что якобы в Риддере закрылась единственная казахская школа "Шанырак", а все ее ученики на неопределенное время перешли обучаться в другое учебное заведение.

Здание, как сообщалось в материале, было аварийным, поэтому учащихся "Шанырака" временно перевели в другое учебное заведение, пока для них не построят новое здание.

В связи с этой новостью, судя по всему, в Казнете начала распространяться дезинформация о том, что школу закрыли навсегда.

Ситуацию разъяснила руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева сетевому изданию AltayNews. По ее словам, "Шанырак" вовсе не закрывали, детей и педагогов временно перевели в другое помещение, так как здание их школы нуждается в ремонте.

Это подтвердил и председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов на своей странице в Facebook.

"Казахскую школу "Шанырак" в городе Риддер в ВКО не закрыли", – написал он.

Временное закрытие здания "Шанырака" и перевод детей в другое учебное заведение было организовано по просьбе родителей.

"Будет сохранен правовой статус школы, ее господразделений, ее контингента. В 2024 году новая школа, которая будет построена в рамках проекта "Комфортная школа", будет передана "Шаныраку", – сообщил Дауенов.

В прошлом году в Сети рассылали фейк об отмене русскоязычных классов в школах Казахстана.

Напомним, в июне этого года пресс-служба Минпросвещения сообщила, что было получено почти 250 тыс. заявлений на прием в первый класс. И почти 70% из этого числа –в классы с казахским языком обучения.

Недавно депутат мажилиса Ринат Заитов предложил сократить в Казахстане часы русского языка в школах. Его высказывание прокомментировал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Он ответил, что такой шаг не решит проблему госязыка, и если казахстанцы будут знать много языков, то будут на ступень выше жителей других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037267-na-sluhi-o-zakrytii-edinstvennoy-v-riddere-kazahskoy-shkoly-otvetili-v-minprosvescheniya/

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