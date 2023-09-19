На слухи о закрытии единственной в Риддере казахской школы ответили в Минпросвещения
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В Казнете распространились слухи о закрытии единственной в Риддере школы с казахским языком обучения. Информацию опровергли в управлении образования ВКО и в Минпросвещения, передает StopFake.kz.
На сайте опубликовали скрин публикации казахстанского новостного портала press.kz. В самой новости сообщалось о том, что якобы в Риддере закрылась единственная казахская школа "Шанырак", а все ее ученики на неопределенное время перешли обучаться в другое учебное заведение.
Здание, как сообщалось в материале, было аварийным, поэтому учащихся "Шанырака" временно перевели в другое учебное заведение, пока для них не построят новое здание.
В связи с этой новостью, судя по всему, в Казнете начала распространяться дезинформация о том, что школу закрыли навсегда.
Ситуацию разъяснила руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева сетевому изданию AltayNews. По ее словам, "Шанырак" вовсе не закрывали, детей и педагогов временно перевели в другое помещение, так как здание их школы нуждается в ремонте.
Это подтвердил и председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов на своей странице в Facebook.
"Казахскую школу "Шанырак" в городе Риддер в ВКО не закрыли", – написал он.
Временное закрытие здания "Шанырака" и перевод детей в другое учебное заведение было организовано по просьбе родителей.
"Будет сохранен правовой статус школы, ее господразделений, ее контингента. В 2024 году новая школа, которая будет построена в рамках проекта "Комфортная школа", будет передана "Шаныраку", – сообщил Дауенов.
В прошлом году в Сети рассылали фейк об отмене русскоязычных классов в школах Казахстана.
Напомним, в июне этого года пресс-служба Минпросвещения сообщила, что было получено почти 250 тыс. заявлений на прием в первый класс. И почти 70% из этого числа –в классы с казахским языком обучения.
Недавно депутат мажилиса Ринат Заитов предложил сократить в Казахстане часы русского языка в школах. Его высказывание прокомментировал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Он ответил, что такой шаг не решит проблему госязыка, и если казахстанцы будут знать много языков, то будут на ступень выше жителей других стран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037267-na-sluhi-o-zakrytii-edinstvennoy-v-riddere-kazahskoy-shkoly-otvetili-v-minprosvescheniya/