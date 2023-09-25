Взорвалась труба при пробном запуске: возможен ли срыв отопительного сезона в Экибастузе, ответили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал о готовности Экибастуза и Риддера к отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ерлана Аккенженова, возможен ли срыв отопительного сезона в Экибастузе, учитывая, что при пробном запуске магистрали там взорвалась труба.

"По заверениям моих коллег, энергетиков, эти города должны быть запущены вовремя. Честно говоря, я не энергетик. Я знаю, что мои коллеги с блока энергетики делают все, чтобы обеспечить людей теплом", - сообщил он.

При этом он рассказал про обеспечение ТЭЦ социальным мазутом.

"На сегодня запланировано 263 тыс. тонн удешевленного мазута по цене 115 тыс. тенге. Нами закреплен график, по которому этот мазут будет областям выделяться. С акиматами была проведена работа, акиматы сейчас занимаются закупочными работами или же они их уже завершили и готовятся к отопительному сезону.

Те ТЭЦ и города, которые отапливаются мазутом, они будут готовы к сезону. На Риддерской ТЭЦ сейчас запас мазута составляет 180 тыс. тонн, что хватит на проведение пуско-наладочных работ на котлах. Остаток угля составляет 8 тыс. тонн, что в однокотельном режиме хватит на 30 суток. Договор с АО "Каражыра" заключен", - резюмировал спикер.

Напомним, на днях в Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы - горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе.

А в конце ноября прошлого года жители Экибастуза остались без тепла из-за серьезной аварии на ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Тогда некоторые эксперты заявляли, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

После аварии в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли тогда еще министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. На следующий день Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр также приехал в город во время режима ЧС и ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он озвучил предварительную причину ЧП.

Режим ЧС в городе был отменен лишь 8 декабря, на следующий день после того, как дома подключили к теплу. С 19 декабря все детсады и большая часть школ города вернулись к работе.