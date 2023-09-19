"Пытались прорваться в здание суда силой": адвокаты сорвали слушание по делу о захвате аэропорта Алматы

Сегодня в Алматинском городском суде было запланировано проведение слушания в онлайн-режиме по делу о захвате аэропорта. Но адвокаты потребовали проведения офлайн-заседания, передает официальный сайт суда.

По информации суда, сегодня, 19 сентября, в Алматинском городском суде было запланировано проведение судебного слушания по уголовному делу, связанному с нападением на аэропорт города Алматы и диспетчерскую службу.

Отмечается, что заседание суда было запланировано в онлайн-режиме, о чем участникам процесса сообщили заранее.

"Однако, несмотря на это, часть адвокатов явилась к зданию городского суда с требованием проведения офлайн-заседания.

Нарушая порядок, пытаясь прорваться в здание суда силой, адвокаты осужденных не подключились к процессу, тем самым сорвав его проведение.

Такими действиями представители защиты не обеспечили соблюдение прав своих доверителей. В связи с этим судебной коллегией принято решение о направлении в адрес городской коллегии адвокатов частного постановления в отношении указанных лиц, сорвавших процесс", – говорится в сообщении.

Также в суде пояснили, что решение о проведении онлайн-заседания было принято ввиду того, что в суде первой инстанции родственники подсудимых, а также другие участники вели себя агрессивно, мешая нормальному ходу судебного слушания.

"В результате их действий было повреждено имущество в зале судебного заседания. Кроме того, указанные действия создавали помехи проведению параллельных процессов в суде", – добавили в ведомстве.

Захват аэропорта Алматы в январе 2022 года

В 2022 году через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы.

"Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, захвачены 5 самолетов, включая иностранные самолеты", – говорил президент Казахстана, обращаясь за помощью к главам стран ОДКБ.

Позже сотрудники аэропорта рассказывали, как они пережили захват воздушной гавани.

"Нам нужно было эвакуировать около 800 пассажиров из всех терминалов. Были задействованы все транспортные средства. Даже самые маленькие. Последними уходили мы с сотрудниками. К этому времени участники беспорядков уже пришли в аэропорт.

Никакого насилия в нашу сторону с их стороны не исходило. Угроз тоже не было. Но я никогда не видел у людей таких глаз. Красные и налитые кровью. От этого становилось по-настоящему страшно", – говорил сменный начальник Международного аэропорта Алматы Фархат Сабитов.

В марте прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что аэропорт был взят без боя.

В апреле текущего года экс-главу полиции аэропорта Алматы осудили на 6 лет по делу о январских событиях.

В июле суд вынес приговор по делу о захвате аэропорта Алматы во время январских событий. На скамье подсудимых оказались пять человек. Приговором суда им назначено наказание – 4 и 8 лет лишения свободы.