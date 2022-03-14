Генпрокуратура: Аэропорт Алматы был взят без боя

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Генпрокурор Казахстана в мажилисе сообщил, при каких обстоятельствах был захвачен аэропорт Алматы в ходе январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задал депутат Артур Платонов.

"Ранее в СМИ и социальных сетях распространялось сообщение работников аэропорта Алматы о том, что все те, кто должен был их защищать, покинули аэропорт, и он был взят без боя.

Силовики сами сдали объект охраны или им приказали командиры?" - поинтересовался депутат мажилиса.

Начальник службы специальных прокуроров ГП Ризабек Ожаров сообщил, что обстоятельства захвата аэропорта Алматы проверяются в рамках уголовного дела.

"5 января 170 сотрудников силовых ведомств и службы авиационной безопасности покинули здание без принятия мер по защите. В своих показаниях они ссылаются на команду своих начальников.

Действиям военнослужащих, сотрудников и их руководителей будет дана правовая оценка", - сказал он.

Личности захватчиков выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960601-genprokuratura-aeroport-almaty-byl-vzyat-bez-boya/