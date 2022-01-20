"У них глаза были налиты кровью": как пережили захват сотрудники аэропорта Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники Международного Аэропорта Алматы рассказали о том, как они пережили 5 января, день, когда воздушная гавань была захвачена участниками беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Сменный начальник Международного аэропорта Алматы Фархат Сабитов рассказывает, что информация о том, что в направлении аэропорта идет группа агрессивно настроенных молодых людей, поступила к нему и его сотрудникам 5 января в 19:45.

"Я получил команду о всеобщей эвакуации и мы сразу приступили к работе. Местом эвакуации стали склады временного хранения, которые изначально были подготовлены как убежища в случае чрезвычайной ситуации. Они расположены на расстоянии около километра от здания аэропорта. Нам нужно было эвакуировать около 800 пассажиров из всех терминалов. Были задействованы все транспортные средства. Даже самые маленькие.

Последними уходили мы с сотрудниками. К этому времени участники беспорядков уже пришли в аэропорт. Никакого насилия в нашу сторону с их стороны не исходило. Угроз тоже не было. Но я никогда не видел у людей таких глаз. Красные и налитые кровью. От этого становилось по-настоящему страшно", - рассказал Фархат Сабитов.

Фархат Сабитов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Водитель одного из автобусов аэропорта Амангельды Мангетаев рассказывает, что несмотря на то, что он, как и остальные сотрудники, был очень испуган, нужно было действовать по инструкции и четко исполнять поручения руководства. По его словам, пассажиры тоже были напуганы, но в панику никто не впадал. Каждый из автобусов выполнил по три-четыре рейса от терминала до места эвакуации, прежде чем в безопасности оказались все пассажиры. В целом, пассажиры пробыли на территории складов временного хранения примерно до 04:00 6 января.

Амангельды Мангетаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В это время к взлету были готовы два рейса по направлениям: Алматы-Москва и Алматы-Бишкек. На борту первого находилось около 160 человек, на борту второго - более 100 человек. Кроме того, в это время в аэропорту сел самолет, прилетевший из Сеула. Все самолеты были отогнаны на дальнюю стоянку, а пассажиры на протяжении почти всей ночи оставались внутри воздушных суден.

"Мы поднимались на борт, общались с пассажирами, объясняли ситуацию. Спасибо авиакомпании за то, что она связывалась с командирами экипажа и держала их в курсе происходящего в стране. Позднее проходила разная информация о захвате и повреждении воздушных суден. Все это не соответствует действительности. Ни один из самолетов не был захвачен, никто из пассажиров не пострадал", - говорит сменный начальник аэропорта Фархат Сабитов.

Агент службы организации пассажирских перевозок Алла Коротунова рассказывает, что впадать в панику у нее не было времени, потому что нужно было общаться с пассажирами, находящимися на борту самолетов.

Алла Коротунова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Около полуночи ситуация немного успокоилась. Для нас подогнали трапы и мы начали общение с пассажирами, находящимися на борту. Мы объясняли людям, что никого из них не удерживают в самолете насильно и если они хотят, то могут покинуть воздушное судно. Но большинство решили, что находиться в полностью защищенном самолете намного безопаснее", - говорит Алла Коротунова.

По словам девушки, когда сотрудники аэропорта и пассажиры выбрались из укрытия, их шокировало то, в каком состоянии находился терминал.

"Мы проводим в аэропорту иногда даже больше времени, чем у себя дома. Это фактически наш второй дом. Поэтому видеть его в таком состоянии было очень больно. До слез", - рассказывает Алла Коротунова.

Терминал аэропорта сейчас. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сменный начальник терминала Аркин Нуранбеков помогал алматинцам, находящимся за рулем автомобилей, выбраться с территории аэропорта.

"Я только заступил на смену, когда начались все эти события. Помню, как вышел на главный вход и увидел, как к главному въезду подходит толпа агрессивно настроенных людей. В руках у них были арматуры и биты. Толпа выкрикивала что-то нечленораздельное. Они сразу начали бить по капотам припаркованных машин, разбивать стекла. Зачем-то сдирали номера с машин", - рассказывает Аркин Нуранбеков.

Аркин Нуранбеков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам сменного начальника терминала, он принял решение взломать одни из ворот аэропорта и через них выпустить автомобилистов в направлении частного сектора. Времени на то, чтобы искать ключи не было, поэтому ворота были открыты силой. Аркин Нуранбеков также регулировал движение, чтобы люди могли выехать из аэропорта организованно и безопасно.

"Когда все закончилось и мы вышли в терминал, то увидели, что везде валяются обертки от продуктов и кожурки от бананов. Вокруг царил хаос. Не уцелела ни одна из торговых точек. Все было разгромлено и разворовано", - говорит сменный начальник терминала.

Аэропорт Алматы сейчас. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аэропорт Алматы сейчас. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Диспетчер суточного плана полета Аида Касымбаева во время эвакуации была вынуждена вернуться на свое рабочее место, потому что кому-то надо было быть связующим звеном между "Казаэронавигацией" и наземными службами.

"Я просто находилась на рабочем месте и выполняла свои функциональные обязанности. Все самолеты, которые находились на гейтах, мы отбуксировали на дальние стоянки. Самолеты, которые в это время летели в направлении Алматы, в воздухе принимали решение не приземляться у нас, а лететь на запасные аэродромы.

Конечно, мне было страшно. Но рядом со мной находились два вооруженных сотрудника, которые обеспечивали мою безопасность и это помогало мне не отвлекаться на страх, а выполнять свою работу", - говорит Аида Касымбаева.

Аида Касымбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие казахстанцы, которые в это время находились в эвакуации в безопасном месте или в самолетах на территории аэропорта Алматы, говорят, что они до сих пор не получили свой багаж. Сменный начальник аэропорта Фархат Сабитов говорит, что в этом также виноваты участники беспорядков.

"Когда они попали в терминал, то начали потрошить все, что плохо лежит. Досталось и багажу. Все, что не попало в их руки, нам удалось собрать и привести в относительный порядок. Сейчас представители авиакомпаний обзванивают пассажиров, а те приезжают на опознавание своего багажа", - говорит Фархат Сабитов.

С 19 января Международный Аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января.

Позже он был освобожден в ходе спецоперации. Несколько дней после погромов аэропорт был временно закрыт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952117-u-nih-glaza-byli-nality-krovyu-kak-perezhili-zahvat-sotrudniki-aeroporta-almaty-foto/