Досаев прокомментировал инцидент, произошедший на ярмарке Таджикистана в Астане

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района прокомментировал инцидент, произошедший на ярмарке Таджикистана в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из жителей города напомнил акиму о казусе, который произошел во время ярмарки Таджикистана в Астане, где жители набросились на фрукты. Мужчина также обратил внимание на количество развлекательного контента в СМИ.

"Вопросы нашей общей культуры и восприятия - мы действительно, по сравнению с нашими соседями, живем гораздо лучше… и идея президента, и то, что он хочет донести - культурный уровень и наше восприятие жизни - поможет нам двигаться вперед.

К сожалению, такие факты и есть и в Алматы. Были факты, когда отдельные донерные делали акции бесплатной раздачи, и наши люди как будто не видели (донеров - прим. ред.). И есть история, когда копают колодцы в Африке - замечательный пример: говорят, все становятся в очередь и нормально подходят, никакого ажиотажа нет", - рассказал аким.

Также Досаев прокомментировал контент в СМИ.

"То, что вы говорите - это веяние времени. Город собирается уделять этому вопросу отдельное внимание - на телеканалах и СМИ продвигать молодежи ценности взаимного уважения. Алматы всегда был культурной столицей. Если будем друг друга уважать, многие проблемы решим", - заключил Досаев.

Ярмарка Таджикистана в Казахстане

Напомним, в конце августа в Астане открылась выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, которую посетили Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, прибывший в столицу Казахстана с рабочим визитом.

К слову, казахстанский президент отказался брать продукцию у продавцов бесплатно.

Однако в соцсетях ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых было видно, что астанчане буквально "сметали" продукцию с полок. У некоторых пользователей такое поведение вызвало возмущение.

При этом вчера стало известно, что вызвавшая ажиотаж среди астанчан ярмарка, организованная в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, закрылась досрочно. Как объяснили в акимате, вся продукция была реализована за два дня - за это время ярмарку посетило больше 100 тыс. человек.

Представитель столичного акимата объяснил поведение людей на выставке Таджикистана в Астане следующим образом.

"Действительно, вопрос в том, что люди данный товар забирали. Была позиция наших коллег, друзей таджикских - они сказали, что данный товар можно забирать, потому что он под солнцем мог бы просто испортиться.

Товар очень интересный. У нас на сегодня из Таджикистана арбузы не завозятся, потому что очень дорого отсюда возить, поэтому людям было интересно попробовать именно сладкий арбуз, сладкую дыню из Республики Таджикистан", - сказал замглавы управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.

Кроме того, о действиях астанчан на выставке высказывался и аким столицы Женис Касымбек.

"К сожалению, были случаи порчи имущества: некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

Из-за действия некоторых людей тень легла на всех жителей Астаны", - заявлял он.