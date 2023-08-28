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"Тень легла на всех жителей Астаны": Касымбек высказался о вандализме на выставке Таджикистана

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Выставка-ярмарка Таджикистана в Астане
Выставка-ярмарка Таджикистана в Астане. Фото: t.me/aqorda_resmi

Аким Астаны Женис Касымбек высказался о выставке Таджикистана, проведенной в столице. На своей официальной странице в Instagram он осудил астанчан за сломанные навесы, прилавки и декорации.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, на минувшей ярмарке было реализовано более 1000 тонн продукции.

"Но, к сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

Из-за действия некоторых людей, тень легла на всех жителей Астаны", - говорится в его публикации.

Он подчеркнул, что выставку-ярмарку посетило около 100 тысяч человек и большая часть горожан вела себя культурно.

"Главой государства было указано на необходимость принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жителей столицы и предотвращению участившихся случаев вандализма и правонарушений на улицах Астаны.

Полиции поручено установить лица, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка. Нарушители будут привлечены к ответственности", - добавил он.

Напомним, в минувшую субботу в Астане открылась выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, которую посетили Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, прибывший в столицу Казахстана с рабочим визитом.

К слову, казахстанский президент отказался брать продукцию у продавцов бесплатно.

Сегодня утром стало известно, что в Астане досрочно завершила работу выставка-ярмарка, организованная в рамках празднования дней культуры Таджикистана в Казахстане.

В соцсетях ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых видно, что астанчане буквально "сметали" продукцию с полок. У некоторых пользователей Сети такое поведение вызвало возмущение.

Позже представитель столичного акимата объяснил поведение людей на выставке Таджикистана в Астане.

"Действительно, вопрос в том, что люди данный товар забирали. Была позиция наших коллег, друзей таджикских – они сказали, что данный товар можно забирать, потому что он под солнцем мог бы просто испортиться.

Товар очень интересный. У нас на сегодня из Таджикистана арбузы не завозятся, потому что очень дорого отсюда возить, поэтому людям было интересно попробовать именно сладкий арбуз, сладкую дыню из Республики Таджикистан", – сказал замглавы Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034293-eto-pokazatel-nizkoy-kultury-kasymbek-vyskazalsya-o-povedenii-astanchan-na-vystavke-tadzhikistana/

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