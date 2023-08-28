"Карабкались за фруктами гости из Таджикистана": акимат Астаны о нашумевшей выставке (видео, фото)

Ярмарка-выставка в Астане. Фото: gov.kz

Представитель столичного акимата объяснил поведение людей на выставке Таджикистана в Астане. Ранее в соцсетях появилось видео, где посетители набрасывались на товары, предает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, можно ли связать поведение казахстанцев на выставке Таджикистана с тем, что люди не чувствуют продовольственной безопасности.

В ответ замглавы Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев сообщил, что на выставку было привезено больше 1000 тонн продукции от более чем 300 сельхозпредприятий Согдийской области Таджикистана.

"Действительно, вопрос в том, что люди данный товар забирали. Была позиция наших коллег, друзей таджикских – они сказали, что данный товар можно забирать, потому что он под солнцем мог бы просто испортиться.

Товар очень интересный. У нас на сегодня из Таджикистана арбузы не завозятся, потому что очень дорого отсюда возить, поэтому людям было интересно попробовать именно сладкий арбуз, сладкую дыню из Республики Таджикистан.

Действительно, очень вкусно, сам попробовал. Поэтому я думаю, люди хотели хотя бы попробовать вкус (товара – прим. ред.) наших таджикских друзей, которые привезли эту продукцию", – заявил он.

В целом, по его оценке, мероприятие прошло очень хорошо.

"Драк или других (отрицательных – прим. ред.) моментов не было. Они за два дня реализовали 1000 тонн продукции. Какую-то часть за деньги, какую-то они давали сами добровольно людям бесплатно.

Которые карабкались (по импровизированной пирамиде – прим. ред.), это сами наши гости из Таджикистана, которые оттуда передавали нашим людям бесплатно (товар – прим. ред.). Это были сами фермеры, которые эту пирамиду ставили, они раздавали, чтобы наши жители не залезали на эту пирамиду. Это было в целях безопасности", – заверил спикер.

Напомним, сегодня стало известно, что вызвавшая ажиотаж среди астанчан ярмарка, организованная в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, закрылась досрочно. Как объяснили в акимате, вся продукция была реализована за два дня – за это время ярмарку посетило больше 100 тыс. человек.

Однако в соцсетях ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых видно, что астанчане буквально "сметали" продукцию с полок. У некоторых пользователей такое поведение вызвало возмущение.

При этом ранее ярмарку посетили Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, прибывший в Казахстан в конце прошлой недели с двухдневным визитом.

Также в Сети появилось видео, на котором казахстанский президент отказался брать продукцию у продавцов бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034270-karabkalis-za-fruktami-gosti-iz-tadzhikistana-akimat-astany-o-povedenii-lyudey-na-vystavke/