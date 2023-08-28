Вызвавшая ажиотаж среди астанчан ярмарка закрылась досрочно (видео)

Ярмарка-выставка в Астане. Фото: gov.kz

В Астане досрочно завершила работу выставка-ярмарка, организованная в рамках празднования дней культуры Таджикистана в Казахстане, которую посетили лидеры обеих стран, сообщает сайт акимата Астаны.

На ярмарке были представлены свежие овощи, фрукты, бахчевые культуры, мед, сладости и напитки из Таджикистана. Помимо этого, астанчане могли приобрести ремесленные изделия, сувениры из натуральных материалов, войлочные, текстильные, вязаные и кованые декоративные изделия, а также ножи и знаменитый таджикский атлас.

В акимате сообщили, что ярмарка завершилась досрочно, поскольку вся продукция была реализована за два дня - за это время ярмарку посетило больше 100 тыс. человек.

"В Астану со своими товарами приехали порядка 300 сельхозпроизводителей Согдийской области. На выставке-ярмарке они реализовали более 1000 тонн продукции", - говорится в сообщении.

Одним из красочных событий на ярмарке стал праздничный концерт, на котором выступили мастера искусств Республики Таджикистан, добавили в ведомстве.

Между тем в соцсетях ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых видно, что астанчане буквально "сметали" продукцию с полок. У некоторых пользователей Сети такое поведение вызвало возмущение.

Отметим также, что ярмарку посетили Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, прибывший в Казахстан в конце прошлой недели с двухдневным визитом. К слову, казахстанский президент отказался брать продукцию у продавцов бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034184-vyzvavshaya-azhiotazh-sredi-astanchan-yarmarka-zakrylas-dosrochno-video/