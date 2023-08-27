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Токаев отказался брать продукцию бесплатно на ярмарке в Астане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: instagram.com/ptrk.kz

В соцсетях появилось видео, как президент Казахстана, посещая ярмарку товаров Таджикистана в Астане, отказался брать у ремесленников продукцию бесплатно и купил ее, передает NUR.KZ.

Телерадиокомплекс президента РК разместил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором глава государства Касым-Жомарт Токаев посещает ярмарку товаров Таджикистана, прошедшую в Астане.

На кадрах – президент отказывается брать у ремесленников продукцию бесплатно и оплачивает ее крупными купюрами, при этом не беря сдачу.

"Я никогда бесплатно не беру. Даже на наших выставках в Казахстане я всем плачу", – говорит Токаев в видео.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана.

Главы государств осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

Также еще в феврале президент Казахстана посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", где купил у нескольких ремесленников камчу и вазу. Расплатился он наличными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034145-tokaev-otkazalsya-brat-besplatno-produktsiyu-na-yarmarke-tovarov-tadzhikistana-v-astane/

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