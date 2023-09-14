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Полицейские-самокатчики появятся в Алматы: чем они будут заниматься

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Полицейский на дороге
Полицейский. Иллюстративное фото: ДГД Алматы

В Алматы появятся полицейские на самокатах - правоохранители на двухколесном транспорте будут ловить нарушителей там, где не может проехать патрульное авто, сообщает сайт телеканала КТК.

Как рассказали в полиции, бороться с нарушителями на самокатах правоохранители решили их же "оружием" - полицейским планируют выдавать аналогичный транспорт, чтобы было легче догонять непорядочных самокатчиков.

Новшество ввели пока только в тестовом режиме и в одном районе. Но, возможно, уже скоро появится сразу несколько таких мобильных групп, чтобы они могли патрулировать все городские парки и скверы.

Несмотря на то, что этим летом в Казахстане были утверждены правила и ограничения для самокатчиков, за нарушение которых предусмотрены штрафы, автомобилисты и пешеходы продолжают жаловаться на водителей двухколесного транспорта.

По словам автолюбителей, большинство самокатчиков и мопедистов игнорируют правила: выезжают за стоп-линию, неправильно обгоняют, подрезают, поворачивают с крайнего левого ряда направо и наоборот.

Пешеходы же заявляют, что из-за двухколесного транспорта стало невозможно спокойно пройти по тротуарам.

Полицейские признаются: поймать нарушителей нелегко. Но решение есть.

"Иногда самокатчики пытаются уйти от преследования по тротуару. Конечно же, полицейская машина не заскочит на тротуар. В некоторых случаях, если, конечно, позволяет инфраструктура, позволяет обстановка, то полицейские в пешем порядке догоняют.

Но знаете, это как раз то, о чем сейчас задумываемся. В парковых зонах, возможно, пешим патрульным будут выделены самокаты для того, чтобы они осуществляли охрану правопорядка", - пояснила представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По данным телеканала, с начала года в Алматы зафиксировали около 7 тысяч нарушений самокатчиками и 18 ДТП с участием самокатчиков. Один пострадавший скончался, 17 получили увечья. С мопедистами ситуация гораздо хуже: 223 аварии, двое погибших и 240 травмированных.

Источник: КТК

Напомним, в мае депутаты мажилиса приняли проект закона, которым вводится ряд ограничений для водителей электросамокатов, мопедов.

Позже сообщалось о том, какие штрафы предусмотрены за нарушение новых правил.

После одобрения законопроекта мажилисом казахстанские водители электросамокатов высказались о предложенных нововведениях. Согласны с ними были не все.

Некоторые критиковали правило о необходимости шлема и светоотражательных элементов, другие - скоростные ограничения и предложения о езде по автобусным полосам.

При этом пешеходы поддержали возможные ограничения для электросамокатов.

Позже свое мнение высказывали эксперты и представители компаний по прокату электросамокатов.

Подробнее почитать о правилах для самокатчиков и штрафах за их нарушение можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036512-politseyskie-samokatchiki-poyavyatsya-v-almaty-chem-oni-budut-zanimatsya/

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