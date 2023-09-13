Кошанов ответил на предложение депутата сократить часы русского языка в школах

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал высказывание депутата о сокращении часов русского языка. Он заявил, что это не решит проблему госязыка, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что депутат Ринат Заитов предложил сократить в Казахстане часы русского языка.

"Не стоит смотреть на проблему таким образом. В мажилисе собрались депутаты с разными мнениями. Поэтому мы не можем их запретить. Они высказывают свое мнение.

Запретить русский язык или развивать государственный язык? Свое мнение по этому поводу я уже высказывал ранее. Поэтому, если мы (народ Казахстана – прим. ред.) будем знать много языков, наши дети, наши потомки и мы сами будем на ступень выше жителей других стран", – сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

По его словам, нужно учить как можно больше языков.

"Требуется как русский, так и английский язык. Однако приоритет в первую очередь отдается государственному языку. Поэтому наши дети, окончившие школу, должны свободно владеть государственным языком. Это проблема.

Нет никаких препятствий для изучения других языков. Мы не должны решать проблему государственного языка за счет сокращения преподавания других языков. Нам нужно все развивать. Но приоритет должен быть отдан государственному языку", – указал он.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на сессии Ассамблеи народов Казахстана высказался о роли государственного языка: по его словам, казахский язык станет популярным, когда усилится его востребованность.

О проблеме казахского языка в нашей стране высказывался также экс-министр просвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он отметил, что для решения проблемы в свое время предлагалось ввести экзамен на знание госязыка (как переводной экзамен) с шестого класса после каждого учебного года. Еще Аймагамбетов указал и на необходимость бесплатных курсов для взрослых, в том числе в формате онлайн.

К слову, в ноябре прошлого года стало известно, что с 2023-2024 учебного года учащиеся 5-8, а также 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку. Его будут проводить в письменной и устной форме, а оценивать будут аудирование, говорение, чтение, письмо.

В июне этого года пресс-служба Минпросвещения сообщила, что было получено почти 250 тыс. заявлений на прием в первый класс. И почти 70% из этого числа –в классы с казахским языком обучения.

Позже на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане реализуется взвешенная языковая политика, и для представителей различных этносов созданы благоприятные условия для использования своего родного языка.

Данный подход, по его словам, не изменится, так как это один из ключевых факторов внутренней стабильности.

"Я уделяю приоритетное внимание развитию государственного языка. Сферы применения казахского языка последовательно расширяются. Сейчас нет никаких оснований беспокоиться о том, что он не развивается. Для дальнейшего усиления роли государственного языка в будущем мы примем и другие значимые меры", – сказал глава государства.