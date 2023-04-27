Токаев: Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность

Словарь казахского языка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК высказался о роли государственного языка. По его словам, казахский язык станет популярным, когда усилится его востребованность, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства указал на необходимость расширять поле соприкосновения между этносами. По его словам, это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство.

"Ассамблея должна обратить особое внимание на работу в районах с полиэтническим населением. Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами", - заявил президент.

По его словам, общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества.

"Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по сути, основа общенациональной идентичности.

При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру.

Упомянутые мною принципы "мы разные, но мы равные", "единство - в многообразии" должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования", - подчеркнул глава государства.

По его словам, стратегическим направлением политики страны остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами.

"Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно.

Граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу. В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой", - добавил президент.

Он также отметил, что необходимо повысить востребованность государственного языка.

"Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен.

В целом вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер", - резюмировал президент.

Напомним, сегодня президент выступил на открытии сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В своем выступлении он призвал принять меры для устранения причин напряженности между этносами, высказался и о роли государственного языка, а также поручил правительству подготовить доклад о процессе нациестроительства в Казахстане.

Добавим также, что, согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана - конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

АНК была создана 1 марта 1995 года. С апреля 2021 года ее председателем является Касым-Жомарт Токаев.

Высшим органом АНК является сессия. Все ее решения являются обязательными для рассмотрения как государственными органами, так и институтами гражданского общества.

Одной из главных особенностей Ассамблеи является представительство интересов этнических групп в высшем законодательном органе - парламенте страны.

Изначально Ассамблея избирала 9 депутатов мажилиса парламента, однако после вступления в силу изменений и дополнений в Конституцию квота АНК была перенесена из мажилиса в сенат и сокращена с 9 до 5 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018490-vysyvsvy/