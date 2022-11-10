Экзамен по казахскому языку для учащихся 5-8, 10 классов введут в школах со следующего года

Учебник по казахскому языку за 10 класс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Учащиеся 5-8, а также 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку со следующего 2023-2024 учебного года, передает официальный сайт Министерства просвещения Казахстана.

Экзамен по предмету "Казахский язык" будет проводиться в письменной и устной форме. Оценивать будут аудирование, говорение, чтение, письмо школьников.

Задания для этого экзамена педагоги будут составлять самостоятельно с соблюдением принципов академической честности. Итоговые оценки по предмету в 5-8, 10 классах будут выставлять по итогам экзамена и годовой оценки.

До этого экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9 и 11 классов. Сообщается, что они продолжат сдавать экзамен по этому предмету.

Ранее в Минздраве РК сообщили, что при высокой заболеваемости ОРВИ школьников будут переводить на онлайн-обучение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996641-ekzamen-po-kazahskomu-yazyku-dlya-uchaschihsya-5-8-10-klassov-vvedut-v-shkolah-so-sleduyuschego-goda/