Проблемы в изучении казахского языка озвучил экс-глава Минпросвещения

Словарь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Экс-министр просвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах сессии АНК рассказал, как можно повысить уровень владения казахским языком среди населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов озвучил проблемы в изучении государственного языка.

"Я, в том числе и как человек, который работал в образовании, вынужден сказать о том, что в принципе вопрос изучения государственного языка и на уровне организаций среднего образования тоже оставляет лучшего", – заявил он.

Для решения проблемы, отметил он, в свое время предлагалась инициатива – начиная с шестого класса после каждого учебного года сдавать экзамен на знание казахского языка как переводной экзамен.

Проводилась, добавил спикер, и работа по пересмотру школьной программы.

"Мы старались менять программу в школе, мы старались обучить наших учителей. И, в принципе, примерно такая же проблема, может быть даже в большем масштабе, касается изучения государственного языка взрослыми.

И здесь необходима инфраструктура, здесь необходимо не столько даже ожидать, что именно только государство будет этим заниматься, важно, что сейчас появляются волонтерские всякие организации, волонтерские начинания.

Я знаю, что очень много ребят, которые просто сами, кто изначально русскоязычный, которые выучили казахский язык, которые открывают клубы, как English speaking club, и каждую субботу или пятницу проводят эти клубы. Это больше такая общая задача", – подчеркнул Аймагамбетов.

Указал он и на необходимость бесплатных курсов для взрослых, в том числе онлайн-курсов, потому что многие наши граждане заняты на работе.

"Очень важно, чтобы и приложения переводились на казахский язык, чтобы "Алиса" заговорила или Siri. А для этого необходимо развивать корпус казахского языка. Потому что, когда мы говорим об искусственном интеллекте, когда мы говорим о развитии IT, в первую очередь выходит работа лингвистов и языковедов. Без этого будет одна риторика.

Надо сделать так, чтобы казахский язык был и языком науки, языком технологий. Сейчас проводится работа по корпусу казахского языка, я думаю, что это даст возможность, чтобы искусственный интеллект был способен говорить на казахском языке", – резюмировал депутат.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК высказался о роли государственного языка. По его словам, казахский язык станет популярным, когда усилится его востребованность.

Также ранее президент высказался о переходе казахского языка на латиницу. По его словам, было допущено много грубых ошибок. Он призвал ученых изучить мировой опыт.

Между тем новый министр энергетики Алмасадам Саткалиев после того, как не смог ответить на вопрос журналистов на казахском языке, пообещал выучить его. Для этого ему, по его словам, потребуется полгода.

Кроме того, премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров еще в феврале во время выступления на форуме Digital Almaty признался, что ему не дает покоя "Алиса" и Siri, которые не знают кыргызского и казахского. По его словам, языки, которые не попадут в цифровой мир, их ждет участь тех же языков, которые не попали в письменность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018536-problemy-v-izuchenii-kazahskogo-yazyka-ozvuchil-eks-glava-minprosvescheniya/